Mahkemeden emeklilerin beklediği karar hakkında açıklama

İntibak Yasası'yla maaşının yanlış hesaplandığını iddia eden Emekli Hamdi Öz'ün bugünkü duruşmasında 'karar' beklenirken sürpriz bir gelişme oldu. Mahkeme, 'bilirkişi raporunu daha okumadık' diyen SGK avukatlarının talebi üzerine 3 hafta inceleme süresi verdi. Hamdi Öz, "Onların süre talebini kabul etti ama benim de yeni bilirkişi talebimi kabul etti. Böylece bu davada 4.bilirkişi olacak" dedi. Duruşma için 29 Haziran'a gün verildi.

Duruşma sonrası Hürriyet'ten Aysel Alp'e konuşan Hamdi Öz, "Ben bir yalnız kovboyum. Don Kişot'um. Doğrunun peşinde, koca kurumla savaşıyorum. Bir avukatım yok. Dava dilekçelerimi kendim yazıyorum, savunmamı kendim yapıyorum" dedi. Öz, ek bilirkişi raporunun bugün mahkemeye sunulması nedeniyle SGK avukatlarının raporu incelemek için süre istediklerini belirtti. Mahkemenin de kendilerine 3 hafta süre verdiğini söyledi. Öz, 3 hafta sonra SGK'nın görüşünü mahkemeye bildireceğini ve yeni bilirkişinin atacağını belirtti. Öz 29 Haziran 2015 tarihinde saat 11.00'de yeni bilirkişi raporuna göre mahkemenin karar vermesini beklediklerini söyledi.

İntibak Yasası 'eksik' çıktı diyerek, 'bireysel' dava açan İşçi, Memur, Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz'ün maaşının eksik hesaplanıp hesaplanmadığına ilişkin ikinci bilirkişi raporu tamamlandı. Öz'e duruşmadan 15 gün önce gönderilmesi gereken rapor, gönderilmedi. Öz, raporu az önce 8.İş Mahkemesi Kalemi'nden aldı.

Öz, "Rapor aleyhimize çıktı ama ben adaletin er geç yerini bulacağına inanıyorum. Mahkeme aleyhimize karar verirse, itiraz edeceğim" dedi.

Rapor ne diyor?

Hakan Erdem tarafından hazırlanan ek bilirkişi raporunda "Hesaplamalar ilk raporda gösterilmiş olup, davacının intibak öncesi ve sonrası aylığını hesap ve ödemelerinde bir hata belirlenmemiş olup; itirazlarının da raporda yer alan hesap ve tespitlerin değiştirir nitelikte değerlendirilmediğini saygıyla arz ederim" deniyor.

Hamdi Öz, aslında bu kararda bilirkişinin kendi itirazlarını haklı bulduğunu belirterek, "İtirazlarımın 'doğru olduğunu' kabul ediyor ancak raporda yer alan hesap ve tespitleri değiştirir nitelikte bulmadığını söylüyor. Biz bu rapora da bugünkü duruşmada itiraz edeceğiz" dedi.

Bunun 7.duruşması olduğunu anlatan Öz, "Ben adaletin er ya da geç yerini bulacağına inanıyorum. 2002 ve 2004 yıllarında da Danıştay, maaşımın TÜFE'ye göre hesabında yanlışlık yapıldığını kabul etmişti. Oysa ben İntibak sırasında maaşımın Danıştay kararları göz önüne alınarak hesaplanması gerektiğini söylemiştim. Ama yapılmadı ben de bu davayı açtım. Mahkeme 'aleyhimde' karar verse bile itiraz edeceğim" dedi.

Her yol Yargıtay'a çıkıyor

Mahkemenin emekli aleyhine karar vermesi durumunda Hamdi Öz; lehine karar vermesi durumunda ise Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) itiraz edecek. Dolayısıyla intibakın eksik olup olmadığına ilişkin son sözü Yargıtay söyleyecek.

Avukatı olmadığı öğrenilen Hamdi Öz'e, CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin destek için Ankara Adliyesi'ne gitti.

Milyonlarca emekliye 'emsal' olacak

Mahkeme yargılama sonunda Hamdi Öz'ü haklı bulursa karar milyonlarca emekliye 'emsal' olacak. İşçi, Memur, Bağkur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz, 2012 yılında çıkarılan 6283 Sayılı İntibak Yasası'nın 'eksik' çıktığını savunarak, Ankara İş Mahkemesi'ne Sosyal Güvenlik Kurumu aleyhine dava açtı. Öz, İntibak'ın eksik çıktığını ileri sürerek, yeniden hesaplama yapılmasını ve mağduriyetinin giderilmesini istedi.

SSK ve Bağ-Kurlu'yu ilgilendiriyor

Mahkemeye 6092 prim günü bulunan ve 6283 sayılı yasa ile yapılan İntibak da dahil 1005 lira emekli maaşı aldığını bildiren Öz, bunun eksik hesaplandığını dolayısıyla da mağdur olduğunu iddia ediyor. Ayrıca 5510 sayılı Yasanın 'tek çatı' yasası olduğunu dolayısıyla işçi, memur ya da Bağkur ayrımı yapılmaksızın aynı prim süresi ve miktarını yatıranların aynı maaşı almaları gerektiğini ileri sürüyor. Dolayısıyla da asgari ücret üzerinden prim yatıran bir işçi ile aynı miktar ve sürede prim yatıran BAĞ-KUR emeklisinin, memur emeklisi gibi en az 1250 lira maaş alması gerektiğini ileri sürüyor. Bu nedenle Hamdi Öz davası, milyonlarca SSK, BAĞ-KUR emeklisini ilgilendiriyor.