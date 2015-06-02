Mahkemeden Doğan grubuna ihale yasağına iptal

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş.’ye yönelik kamu ihale yasağı kararı Ankara 12. İdare Mahkamesi tarafından oybirliği ile iptal edildi.

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. tarafından Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’nın 21.04.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan, Petrol Ofisi AŞ (yeni unvanı: OMV Petrol Ofisi A.Ş.) ve Petrol Ofisi A.Ş.’nin ortağı olduğu sekiz şirket ile o tarih itibariyle Petrol Ofisi AŞ’de ‘müşterek yöneten’ sıfatıyla ortak olan Doğan Şirketler Grubu Holding AŞ’nin bir yıl süre ile ‘kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmasına’ dair kararının iptali istemiyle açtığımız davada, Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin 11.11.2009 tarihli kararı ile dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasını takiben, anılan Mahkeme 27.05.2010 tarihli kararı ile dava konusu işlemi iptal etmiştir” denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Davalı İdare’nin temyizi üzerine Danıştay 13. Dairesi 24.03.2014 tarihli kararı ile Ankara 12. İdare Mahkemesi’nin kararını bozmuştur. Bu kararın düzeltilmesine ilişkin talebimiz Danıştay 13. Dairesi’nin 18.02.2015 tarihli kararı ile reddedilmiştir. Bunun üzerine Ankara 12. İdare Mahkemesi’nden ‘iptal kararı’nda direnmesi talep edilmiş olup, Mahkeme’nin şirketimiz lehine, şirketimizin kamu ihalelerinden yasaklanması kararının ‘iptal edilmesi’ yönündeki kararında ‘ısrar etme’ kararı verdiği, bugün (dün) şirketimize tebliğ edilmiştir. Resmi Gazete’de yayımlanmasından evvel Mahkeme’ce önceki kararda ısrar edilerek ve iptaline karar verilen ‘kamu ihalelerinden yasaklama’ kararının kaldırılması için şirketimizce gerekli başvurular yapılacaktır.”