Mahkemeden, 'çocuğun rızası, istismarı hukuka uygun hale getirmez' kararı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR,(DHA) - DİYARBAKIR\'da, 2016 yılında nüfus kaydına göre 12, tıbbi raporlara göre ise 14 yaşında olan amcasının torunu R.G.\'yi kaçırıp, birlikte yaşayan Veli D. (24), \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma\' suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçeli kararında, 14 yaşındaki çocuğun hukuken geçerli olmayan rızasının, cinsel istismar eylemini hukuka uygun hale getiremeyeceğini vurguladı.

Diyarbakır\'da Veli D., amcasının torunu R.G.\'yi kaçırdı. R.G.\'nin ailesinin şikayeti üzerine Veli D., 31 Aralık 2016 tarihinde gözaltına alındı, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Veli D. hakkında \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma\' suçlamasıyla 11 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Veli D., tutuklandıktan 6 ay sonra serbest bırakıldı.

Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen davaya Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı da müdahil oldu. Hastanede yapılan yaş testinde, R.G.\'nin olay tarihinde 14 yaşında olduğu belirlendi.

\'EVLENMEK İSTİYORDUK\'

Çobanlık yapıp, tarımla uğraşan Veli D. ifadesinde, \"Mağdur ile birbirimizi sevdik. Durumu aileme anlattım. Ailem gidip, istedi. Ancak, babası cezaevinde olduğu için ailesi vermek istemedi. R.G., ailesinin kendisini başkasıyla evlendirmek istediğini söyledi ve kendi isteğiyle evimize geldi. Birlikte kaçtık. R.G.\'yi benden alacaklarından korktuğum için babamın evinde tutmadım. Sonra babam bizi bir parkta buldu ve R.G.\'yi ailesine teslim etti. 15-20 gün sonra R.G. tekrar kaçıp, babamın evine geldi. Geri götürürsem, başkasıyla evlendireceklerini söyledi. Kendisini çok sevdiğim için geri göndermedim. Ev kiralayıp birlikte kaldık ve aile olduk. Birbirimizi eşimiz olarak kabul ettik. 15 yaşından küçük olduğunu bilmiyordum. Evlenmek istedik, ailesi izin vermedi\" dedi.

\'KENDİ RIZAM İLE İLİŞKİ YAŞADIK\'

R.G. ise ifadesinde, nüfus kaydında 12 olan yaşının gerçekte 16 olduğunu öne sürerek, \"Sanık ile birbirimizden hoşlandık, birlikte kaçtık. Sonra babası beni aileme teslim etti. Annem beni başka biriyle evlendireceğini söyleyince, Veli\'nin yanına gidip, beni kaçırmasını istedim. Bir akrabasının evinde birlikte olduk. Sanık beni tehdit etmedi. Kendi rızamla ilişki yaşadık. Halalarım beni Batman\'da bir adama 50 bin lira karşılığı satacaktı. Sanığı seviyordum ve onunla evlenmek istiyordum. Şikayetçi değilim\" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Veli D.\'yi \'çocuğun nitelikli cinsel istismarı\' ve \'cinsel amaçla çocuğu hürriyetinden yoksun kılma suçlarından 19 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

\'HUKUKEN GEÇERSİZ RIZASI, EYLEMİ HUKUKA UYGUN HALE GETİRMEZ\'

Gerekçeli kararda ise kemik yaşının tespiti için hastaneye sevk edilen R.G.\'nin olay tarihinde 14 yaşında olduğunun tespit edildiği belirtildi. Her ne kadar rızası ile kaçsa bile 16 yaşından küçük mağdurun hukuken geçerli olmayan rızasının, eylemi hukuka uygun hale getiremeyeceğini belirten mahkeme, mağdur ile sanığın birden fazla kez cinsel ilişkiye girdiğinin sabit olması nedeniyle ceza artırımı yapıldığını kaydetti.