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Mahkemeden Booking'in itirazına ret

booking.com'a ihtiyati tedbir kararı konmuştu

26 Mayıs 2017 15:03

Dünyaca ünlü online rezervasyon sitesi booking.com'un kendisi hakkında verilen engelleme kararına yaptığı itiraz, mahkeme tarafından reddedildi.

Dünya gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, booking.com'un itiraz talebine yönelik karar duruşması bugün yapıldı. İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına 9 tur şirketi, 9 otel ve turizm şirketi, 3 gerçek kişi ile TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, booking.com'a konan ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı. Böylece mahkeme Booking.com ve diğer otelcilerin yaptığı itirazı reddetti.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti. Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.

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