'Mahkemedeki bilgileri aktarıyoruz ve bunların tamamı illegaldir yani'

İnternet andıcı davasının firari sanığı emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın yurtdışına kaçırılmasına ilişkin yeni bir ses kaydı internete düştü.

İstanbul Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci'ye ait olduğu ileri sürülen kayıttaki ses, "Benim birliğim askerlerin adli işlerini takip etmek için kurulmuş, iş bize düşerse Tümg. Bakıcı'yı Amerika'ya kaçırırız, onu da yaparız." diyor. Bakıcı'yı Şırnak'tan tanıdığını ve emrinde çalıştığını belirten şahıs, tümgeneralin yurtdışına kaçarken kendi pasaportunu kullanmasının da iyi olmadığından yakınıyor. dailymotion.com'da yayınlanan kayıtta, hükümete ve HSYK'ya sert eleştiriler yapılıyor.

Zaman gazetesinin haberine göre, İnternete düşen ses kayıtlarına dün bir yenisi daha eklendi. Ses kaydında İnternet Andıcı davası firari sanığı emekli Tümgeneral Mustafa Bakıcı'nın yurtdışına nasıl kaçırıldığı gözler önüne seriliyor. Kayıttaki sesin, İstanbul Garnizon Komutanı Tuğgeneral Muhittin Yenikeçeci'ye ait olduğu ileri sürülüyor. Şahıs, "İş bize düşerse Tümgeneral Mustafa Bakıcı'yı Amerika'ya kaçırırız, onu da yaparız." diyor. Dailymotion.com'da yayınlanan ses kaydında şu ifadeler kullanılıyor: "Bizim yerimiz kritik tabii. Yani hep bu işlerin içindeyiz. Adam da gönderiyoruz mahkemelere. Şimdi sözde ben efendim işte geciktirmişim. Adam GATA'ya yatmış. GATA'da 10 gün kalmış. 10 gün istirahat alıp çıkmış. Sonra kuvvete gitmiş, kuvvetten de izin kâğıdı alıp izne ayrılmış. Yani onu Amerika'ya kaçırırız yani. Eğer o iş bize düşerse yaparız onu da yani. Ama aptal da değiliz yani. Yaparken bunları çocukça hata yapacağız bilmem ne..."

Hükümetin niyeti bozuk!

"(...) Modernleşme cumhuriyetle olacaktı ama buna Adalet Bakanlığı, HSYK müsaade etmiyor. Hükümetin niyeti bozuk. Dinde iki temel kural var yani. İslam dininde birisi temizlik, ikincisi de niyet. Yani niyetin bozuk olmayacak. Bunlarda ikisi de var maalesef. (...) Milli Savunma Bakanlığı'nda şey var biliyorsunuz. Bizim hâkimler, savcılardan oluşan daire var. Onlar çok şey alırlar, konuşuyorlar ama bizim de yerelden. Bizim bilgimizin özelliği yerelden gitmesi yani. Olayların döndüğü mahkemenin olduğu yerdeki bilgileri aktarıyoruz biz. Önemli olduğunu düşünüyorum. Ve bunların tamamı illegaldir yani. Sınırı aşmadan falan filan."

"(...) Bizim her şeyimiz çalındı. Biz buna sahip çıkamadık diyor Genelkurmay Başkanı (Işık Koşaner'i kastediyor). Savcı bunu alıyor diyor ki, (bakın Genelkurmay Başkanı da dedi ki bizim her şeyimiz çalındı). Ama dediğim gibi o seviyede öyle konuşmamak lazım. Orgeneral rütbesinde o kadar insana hitap etmemek lazım. Topla değil mi? Daha kanalları dar tutarak bu dönemler ara dönemler işte bunlar her zaman olmaz. Bu toplum mutlaka modern bir toplum olacak."