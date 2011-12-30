Mahkemede 'yanlış anlaşılır' diyaloğu

T24-

Ufak tefek kabahat

İşte mahkemedeki o diyalog

Erzurum Özel Yetkili 4’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ’silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 7 üniversite öğrencisinin yargılandığı duruşmada tanık Behçet Dağtekin ile Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya arasında ilginç bir diyalog yaşandı. Tutuklu kız sanık Yeknur Yurtsever ile Diyarbakır’da iki gün birlikte kaldıklarını söyleyen tanık Dağtekin’e Başkan Kahya, “Ben Egeliyim. Bizim oralarda iki gün birlikte kalınınca yanlış anlaşılır. Sizin oralarda böyle olmaz mı?” diye sorunca, Behçet Dağtekin, “Ahlak meselesi bu. Yanlış anlaşılmaz” diye yanıt verdi.Erzincan’da KCK’nın gençlik yapılanması olarak adlandırılan Demokratik Yurtsever Gençlik Meclisi (DYGM) adı altında faaliyet gösterdikleri iddiasıyla, 24 Mayıs 2011 günü üniversite öğrencilerin evlerine eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda Erzincan Üniversitesi’ne bağlı çeşitli fakülte ve yüksekokullarda öğretim gören 1’i kız toplam 10 öğrenci gözaltına alındı.27 Mayıs’ta Erzurum’a getirilen zanlılar tutuklanarak H Tipi cezaevine gönderildi.Mahkeme Başkanı Mustafa Kahya, sanıkların savunmalarını yapmaları için söz verdi. Sanıklar Kürtçe konuştukları için savunmaları alınamadı. Sanık avukatlarından Kıyasettin Kaya ise, müvekkillerinin öğrenci oldukları için aralarında ülke meselelerini görüştüklerini ileri sürdü. Avukat Kaya, “Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi bu öğrenciler yarının çocuklarıdır. Ufak tefek kabahatları varsa da, önlerini açmak için beraatlerini istiyorum” dedi.Erzincan Üniversitesi’nde Türkçe öğretmenliği 3’ncü sınıf öğrencisi Behçet Dağtekin tanık olarak dinlendi. Dağtekin’e ilk olarak tutuklu sanıklardan Yeknur Yurtsever ile Diyarbakır’a neden gittikleri soruldu. Kürtlerin sorunları ile ilgili bir konferansa katılmak için Diyarbakır’a gittiklerini bildiren Dağtekin, “Konferans iki gün sürdü. Yeknur ile birlikte kuzenimin evinde kaldık” diye konuştu.Mahkeme Başkan Mustafa Kahya, tanık ifadesinin ardından yeniden sanıkların savunmasını almak istedi. Kürtçe yanıt vermeleri üzerine sanık Yeknur Yurtsever’e dönen Başkan Kahya, “Yeknur bari sen konuş. Bak onunla Diyarbakır’a gitmişsin. Ne güzel Türkçe konuştu, herşeyi anlattı” diye konuştu. Yeknur’un susması üzerine söz alan tanık Dağtekin, “Ben Tükçe öğretmenliğinde okuyorum o yüzden” dedi. Buna Mahkeme Başkanı Kahya, “İngilizce öğretmenliğinde okusan Türkçe bilmeyecek misin?” dedi ve diyalog sona erdi.Mahkeme Başkanı Kahya ile tanık Dağtekin arasında şu diyaloğ yaşandı:- Bingöllü, aramız iyi.- Üniversitede.- İki gün sürdü. Ben amca oğlunun evinde kaldım.- O da benimle birlikte kaldı.- Ahlak meselesi bu. Yanlış anlaşılmaz.