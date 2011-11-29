Mahkemede tabelalı uyarı: Alkışlamak yasaktır!



T24 - Balyoz davası, Türkiye yargı sisteminde bir ilke sahne oldu. İzleyicilerin tepkilerinden rahatsız olan Mahkeme Başkanı, salonun kapısına "Alkışlamak yasaktır" yazısını astırdı.



"Balyoz Planı" iddialarına ilişkin 224 emekli ve muvazzaf askerin yargılandığı davanın 53. duruşması başladı. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'ndeki salonda yapılan duruşmaya, eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Halil İbrahim Fırtına, eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek, MHP İstanbul milletvekili Emekli Korgeneral Engin Alan, emekli albay Dursun Çiçek ve YAŞ üyesi Orgeneral Bilgin Balanlı'nın da aralarında bulunduğu 146 tutuklu sanık hazır bulundu.

Radikal gazetesinin haberine göre, Eski 1. Ordu Komutanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu 38 tutuklu sanığın katılmadığı Balyoz davasında, 4 tutuksuz sanık da hazır bulundu.



Hakkında yakalama kararı bulunan sanıklar emekli orgeneral Ergin Saygun ve Tümamairal Ahmet Sinan Ertuğrul ise duruşmaya katılmadı. Mahkeme Başkanı Ömer Diken yoklama sırasında 1,5 ay önce beyin kanaması geçiren ve GATA'da gördüğü tedavisinin ardından bu gün ilk kez duruşmaya katılan tutuklu sanık Tuğgeneral Kasım Erdem'e geçmiş olsun dileklerinde bulundu.



Mahkeme Başkanı Ömer Diken sanık savunmalarının alınmasına devam edeceğini söyledi. Ancak bu sırada duruşma savcısı Savaş Kırbaş dün savunmasını tamamlayan tutuklu sanık Hakan Büyük'e bir kaç soru sormak istediğini söyledi.







Sorulara cevap vermedi



Savcı Kırbaş, sanık Büyük'e, altında Büyük'ün imzasının bulunduğu, imam hatip lisesi, lise, kırtasiye gibi bazı yerler ve burada bulunan insanlarla ilgili tutulan raporları okuyarak sorular sordu. Hakan Büyük soruların davayla bir ilgisi olmadığını belirterek, "Sorulara cevap vermeyeceğim" dedi. Sanık Hakan Büyük'ün avukatı Celal Ülgen de bu sorulara itiraz etti. Duruşma salonunda bulunan bazı izleyicilerin avukatı alkışladı.







Mahkeme Başkanı Diken, izleyicilerin dışarı çıkarılmasını istedi



Mahkeme Başkanı Ömer Diken de daha önce izleyicileri alkışlamamaları konusunda uyardığını belirterek, jandarmanın izleyicileri dışarı çıkarmasını istedi. İzleyiciler hakimin kararına tepki gösterdi. Bazı izleyiciler ise 'Alkışlayanları tespit edin onları dışarı çıkarın bizim suçumuz ne? Çıkmıyoruz dışarı' dedi.



Aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanı emekli Oramiral Özden Örnek'in de bulunduğu bazı sanıklar ise yakınlarına dışarı çıkmalarını istedi. Duruşmaya verilen 5 dakikalık arada jandarmada izleyicileri dışarı çıkardı. Duruşma salonun girişine "Salonda alkışlamak yasaktır" ifadelerinin yer aldığı yazıları asıldı. Duruşma izleyicisiz olarak devam ediyor. Duruşma da Hakan Büyük'ün avukatları Celal Ülgen ve Hüseyin Ersöz konuşmasıyla devam ediyor.







