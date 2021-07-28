Mahkeme, Yurtiçi Kargo işçilerinin işe iadesine karar verdi

Yurtiçi Kargo'da işten çıkarılan işçilerle ilgili açılan işe iade davalarında mahkeme, işten çıkarmaları 'sendikal sebep' sayarak işe iade ve sendikal tazminata karar verdi.

Gazete Duvar'ın aktardığına göre; Tüm Taşıma İşçileri Sendikası (TÜMTİS) tarafından yapılan açıklamada, "Yurtiçi Kargo işçileri anayasal hakkını kullanarak sendikamıza üye oldular ancak işçilere yönelik istifa baskısı ve mobbinge varan uygulamaların ardı arkası kesilmedi. Yurtiçi kargo işvereni farklı tarihlerde yaptığı işten çıkarmalar ile bugüne kadar 150'den fazla üyemizin işine son verdi. İşten çıkarılan üyelerimizle ilgili işe iade davaları açıldı. Yurtiçi Kargo işçisi olmasına rağmen muvazaalı olarak alt işveren Turan Kargo'da sigortalı gösterilirken işten çıkarılan üyemiz Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek'le ilgili İstanbul 23. İş Mahkemesinde dün (27.07.2021 tarihinde) görülen dava duruşmasında Mahkeme, Serkan Sarıkaya ve Celal Şimşek'in 'sendikal nedenle' işten çıkarıldığına karar verdi. Mahkeme, her iki üyemizin de asıl işveren olan Yurtiçi Kargo'da işe iadesine, işe başlatması ya da başlatmaması şartına bağlı olmaksızın 12 aylık brüt ücreti tutarında sendikal tazminata ve 4 aya kadar boşta geçen süre ücretinin ödenmesine hükmetti" denildi.

"Yurtiçi Kargo işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli"

Bundan önce de çeşitli mahkemelerce Yurtiçi Kargo'da işten çıkarılanlarla ilgili açılan davalarda işe iade ve sendikal tazminata hükmeden kararlar verildiği hatırlatılan açıklamada Genel Başkanımız Kenan Öztürk'ün sözlerine de yer verildi. Yurtiçi Kargo işverenini işçilerin yasal haklarını engelleyen tutumundan vazgeçmeye çağıran Öztürk, şunları söyledi:

"Ülkemizin en eski kargo firmalarından olan Yurtiçi Kargo, kuralsız, esnek çalışma ile işçileri sendikal haklardan mahrum bırakarak, günde 12-13 saat sömürü koşulları altında çalıştırmak istiyor. Bu uygulamaları ile işçileri yalnızlaştırıp tek başına, işverenin karşısında güçsüz, güvencesiz ve örgütsüz bırakmak istiyor ama yanılıyor. Sendikamız Yurtiçi kargo işçilerinin yanındadır. Yurtiçi Kargo işçileri, insanca yaşanabilir bir ücret, sendikalı, iş güvenceli, toplu sözleşmeli bir düzene kavuşana kadar mücadelemiz sürecektir. Yurtiçi Kargo, haksız ve hukuksuz yöntemlerden, işçilere baskı yapmaktan, işçilerin haklarını çiğnemekten vazgeçmeli; onlara emeklerinin karşılığını vermeli, en temel ve demokratik hakkı olan sendikalaşma hakkına saygı göstermelidir."