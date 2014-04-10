Mahkeme YouTube engelini kaldırdı, BTK 'yasak devam edecek' dedi!

Mahkeme, YouTube'a erişim engeli kararını kaldırdı. Kararın ardından sitenin erişime açılması beklenirken, gece saatlerinde BTK'tan yapılan açıklamada dava konusu içeriklerin yayında olması nedeniyle erişim engeli uygulamasının devam ettiği bildirildi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin "devlet sırlarının ifşasının önlenmesi amaçlı 27 Mart'ta aldığı kararına" istinaden ve ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteliğindeki içerikler nedeniyle ilgili kanun hükümleri uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından youtube.com adlı internet sitesine erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmaya başlandığı hatırlatıldı.

Gölbaşı Sulh Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan 2014/381 sayılı kararıyla, ilgili internet sitesindeki (youtube.com) tüm yayına erişimin engellenmesine dair kararın kaldırıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine, Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nin 4 Nisan ve 2014/81 Değişik İş No'lu kararıyla, ilgil internet sitesi tarafından gereğinin yerine getirilmemesi durumunda, youtube.com internet sitesinin tüm yayınına erişimin engellenmesine ve suça konu içerikler kaldırılıncaya kadar erişime engelin devamına hükmedilmiştir.



Gölbaşı Asliye Ceza Mahkemesi'nin 9 Nisan ve 2014/91 Değişik İş No'lu kararı ile 2014/381 Değişik İş No'lu kararında belirtilen 15 linke erişimin engellenmesine dair kararın aynen devamına ve youtube.com internet sitesinin bu şekilde erişime açılmasına karar verilmiştir.



Youtube tarafından 2014/381 Değişik İş No'lu kararda yer alan 15 linkteki içeriklerin bir kısmının kaldırılmış olduğu, bir kısım linklerde ise içeriğin tamamen çıkarılmayarak sadece Türkiye'den erişimin engellendiği ancak, yurtdışından erişimin mümkün olduğu tespit edilmiştir.



27 Mart'tan bugüne kadar ilgili internet sitesinde aynı içeriği taşıyan toplam 151 link tespit edilmiş, bu içeriklerin çıkarılması için Youtube'a bildirimde bulunulmuştur. Youtube tarafından bu içeriklerin bir kısmının kaldırılmış olduğu, bir kısım linklerde ise içeriğe sadece Türkiye'den erişimin engellendiği fakat, yurtdışından erişilebildiği tespit edilmiştir. Ayrıca, aynı içeriği taşıyan bir kısım linklerin halen yayınlanmaya devam ettiği görülmektedir."



Diğer taraftan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret niteliğindeki içerikler nedeniyle Youtube'a uyarı mesajları gönderildiği, söz konusu içerikler çıkarılmadığı için 27 Mart'tan itibaren 5651 sayılı kanunun 8'inci maddesinin 1 numaralı fıkrasının (b) bendi ile 4 numaralı fıkrası hükümleri uyarınca erişimin engellenmesi tedbiri uygulandığı belirtilen açıklamada, "Söz konusu içeriklerin bir kısmı hala ilgili internet sitesinde yayınlanmaya devam ettiğinden, youtube.com internet sitesine uygulanan erişimin engellenmesi tedbirine devam edilmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadesi kullanıldı.