Mahkeme uzun tutukluluğa isyan etti ama tahliye vermedi!

T24

5. duruşma görüldü



Sanık Kılıç: Her duruşmada heyet değişiyor





Savcı: Tutukluluk halleri devam etsin



Tutukluluk hallerinin devamına karar verildi



Polisleri getirmeyenler hakkında suç duyursunda bulundu



Silahlı terör örgütüne üye olmak ve tehlikeli madde bulundurmak suçlamasıyla 2 yılı aşkın süredir tutuklu yargılanan Üniversite öğrencileri Baran Nayır ile Ali Deniz Kılıç bugün 5. kez hakim karşısına çıktı.İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç hazır edildi. Duruşmada söz alan avukat Ercan Kanar, sanıklara yüklenen suçun delillerinin zayıf olduğunu ve tutanakların gerçeği yansıtmadığını belirterek, “Ele geçen meteryallerde 6 adet parmak izi belirlenmiştir. Bunlardan 5 tanesi için mukayeseye gerek görülmemiş kalan bir tanesinin ise müvekkillere uymadığı anlaşılmıştır" dedi.Avukatın ardından söz alan tutuklu sanık Ali Deniz Kılıç, “Çıktığımız her duruşma heyet değişiyor. Artık medyada 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin haberlerini izlemeye başladık. “Acaba heyet değişti mi?" diye. Arkadaşlarla iddiaya giriyoruz bu konuda. Ama heyet değişse de bizim durumumuzda bir değişme olmuyor. Biz 1,5 sene deliller incelensin derken, savcı delilerin karartılmasını göz önünde bulundurarak tutukluluk halinin devamını istiyor. Devletin elinde bulunan delilleri nasıl karartırız. Arkadaşlarımıza anlatıp övüneceğiz. Bizim süper güçlerimiz var, çünkü devletin gizli yerlerinde bulunan delilleri alıp karartabiliriz diyeceğiz. Ama bunu biz değil, mahkeme söylüyor" dedi.Sanık ve avukatların savunmalarının ardından görüşü sorulan savcı Adem Özcan tutuklu sanıklar Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın üzerlerine atılı suçun niteliği ve atılı suçu işlediklerini gösterir kuvvetli suç şüphesi bulunduğu gerekçesiyle tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi.Karar için ara veren mahkeme heyeti aynı gerekçelerle tutuklu sanıklar Baran Nayır ve Ali Deniz Kılıç’ın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Mahkeme, iki duruşmadır olayla ilgili tutanak düzenleyen polisleri mahkemede hazır etmeyerek tutuklu yargılamanın uzamasına neden olan sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmasını kararlaştırdı.