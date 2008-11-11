Mahkeme üzerine almadı!

Mehmet Ağar hakkında Susurluk davası kapsamında 12 yıl sonra hâkim karşısına çıkıyor. İşte Ağar’a sorulacak sorulardan bazıları: Çatlı’nın üzerinden çıkan belgede neden imzan var? Sedat Bucak’a niye özel koruma verdin? Topal cinayeti zanlıları niçin talimatınla kurtuldu?



Milletvekili dokunulmazlığı nedeniyle Susurluk davasından bugüne kadar yargılanamayan eski bakanlardan ve eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, 12 yıl sonra hâkim karşısına çıkıyor. Ağar, Ankara 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün başlayacak olan duruşmada, "cürüm işlemek amacıyla silahlı teşekkül oluşturmak", "gıyabi tutuklu sanığın gizlenmesine yardım etmek" ve "görevi suiistimal" suçlarından yargılanacak.



Milletvekili seçilemeyince...



Mehmet Ağar hakkında Susurluk davası kapsamında açılan dava, milletvekili seçilmesi nedeniyle durdurulmuştu. 27 Temmuz 2007 seçimlerinde tekrar milletvekili seçilemeyince yasama dokunulmazlığı kalmadığı için İçişleri Bakanlığı dosyasını Danıştay’a gönderdi.

Danıştay 1. Dairesi, Ağar’ın ‘cürüm işlemek için silahlı teşekkül meydana getirmek’ suçu yönünden lüzum-u muhakemesine karar verdi. Danıştay, suçun işlendiği tarihte Ağar’ın vali statüsünde bulunduğunu belirterek yargılamasının Yargıtay’ın ilgili ceza dairesinde yapılmasına hükmetti.



8. Ceza Dairesi suç tarihinde Ağar’ın "emniyet müdürü" olduğunu hatırlatarak görevsizlik kararı verdi ve dosyayı Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdi.



Rahşan Affı kurtardı



Susurluk iddianamesinde Ağar’a, “Suç işlemek için silahlı çete kurmak, Abdullah Çatlı’nın firari olduğu dönemde saklandığı yeri bildiği halde yetkili mercilere haber vermemek ve gizlenmesine yardım etmek, Çatlı ve Yaşar Öz’e silah taşıma izin belgesi vererek görevi kötüye kullanmak, Çatlı ve Öz’e hususi damgalı (yeşil) pasaport verilmesini sağlayarak görevini kötüye kullanmak” suçları yöneltilmişti. Ancak Danıştay 1. Dairesi, Ağar’ın bu suçlardan sadece Türk Ceza Kanunu’nun 220. maddesine göre “suç işlemek için silahlı çete kurmak” suçundan yargılanmasına karar verdi ve diğer suçların Rahşan Affı’na girdiğini belirtti. Böylece Ağar 7.5 yıl hapis öngören bu suçlardan yargılanmaktan kurtuldu.



İstanbul DGM Başsavcılığı’nca Susurluk skandalı için hazırlanan fezlekedeki iddialar Ağar’a mahkeme süresince sorulacak. İşte fezlekedeki iddialar:



Çatlı sorgusu: Çatlı’nın kullandığı Mehmet Özbay sahte ismi adına düzenlenmiş silah ruhsatı ile “Mehmet Özbay, Emniyet Genel Müdürlüğü’nde uzman olarak çalışmakta olup, silah taşımasına izin verilmiştir. Yardımcı olunmasını rica ederim. Mehmet Ağar” imzalı belge çıktı.

Özbay adına silah ruhsatı çıkartılırken, ikametgahın karakol binası olarak gösterildiği anlaşıldı.

Özbay adına çıkartılan yeşil pasaportun da Ağar’ın girişimleriyle verildiği kanısı uyandı.



Bucak ilişkisi: Emniyetten ismen talep edilen Ercan Ersoy, Mustafa Altınok, Enver Ulu, Abdülgani Kızılkaya, Ayhan Çarkın, Oğuz Yorulmaz ve Ayhan Akça adlı polislerin Koruma Şubesi’nde görevli olmamalarına rağmen özellikle Sedat Bucak’a koruma tahsis edildikleri anlaşıldı.



Topal cinayeti: Kumarhaneler kralı Ömer Lütfü Topal cinayetinden sonra gözaltına alınan özel harekatçı korumalar Ayhan Çarkın, Ercan Ersoy ve Oğuz Yorulmaz’la, Sami Hoştan ve Ali Fevzi Bir, Ağar’ın talimatıyla, savcılığa haber verilmeden Ankara Emniyeti’ne getirildi ve serbest bırakıldı.



Tarık Ümit’in kaybolması: MİT adına çalışırken kaçırılan Tarık Ümit’le görüşen son kişilerin de korumalardan Ziya Bandırmalıoğlu ve Ayhan Akça olduğu, Ağar’ın bu konuda yapılan ihbarı dikkate almadığı anlaşıldı.



Yaşar Öz’ün kurtulması: Çatlı’nın eşi Meral Çatlı’nın yakın akrabası Yaşar Öz’ün evinde yapılan aramada, Ağar imzalı silah taşıma izni belgesi, yeşil pasaport ve Tarık Ümit’e ait pasaport bulundu. Gözaltına alınan Öz, Ağar’ın talimatıyla bırakıldı. Evde bulunan belgeler ve silahlar da Ağar’a teslim edildi. Kaza yapan araçtaki silahların Ağar tarafından verildiği kanaati oluştu.



ÇHD müdahil olmak istiyor



Duruşmada Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) İstanbul Şubesi’nin müdahil olmak amacıyla mahkemeye dilekçe vermesi bekleniyor. Bunun için avukatlar tarafından "Ağar cezalandırılsın" başlıklı bir imza kampanyası başlatıldı ve "agarhesapver.org" adlı bir web sitesi hazırlandı.



‘Devletim isterse konuşurum’



Ağar, hakkındaki iddialarla ilgili olarak, "Ben bütün hayatımı devlet işlerine verdim. Bu uğurda özel hayatımı, ailemi, çocuğumu ihmal ettim. Bugün geldiğim noktaya bakın" demişti. Ağar son olarak Ergenekon davasıyla adı yeniden gündeme gelen eski MİT görevlisi Mehmet Eymür’ün "Ağar konuşsun" açıklaması üzerine, "Devletim isterse konuşurum" yanıtını vermişti.

