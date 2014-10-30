Mahkeme Uğur Kurt'u öldüren polis için 'taksir yetersiz, kasıt var' dedi

Asliye Ceza Mahkemesi, Okmeydanı’nda bir cemevinde Uğur Kurt'u öldüren polis hakkındaki "taksirle adam öldürme" suçlamasını yetersiz buldu. Suçun 20 ila 25 yıl arası hapis cezası öngören "Olası kasıtla adam öldürme" olduğunu belirtip dosyayı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi.

Gezi Parkı protestoları sırasında polisin kullandığı biber gazı fişeğiyle hayatını kaybeden Berkin Elvan’ı anmak için 22 Mayıs günü Okmeydanı’nda düzenlenen eylemlere müdahale eden polis silah kullanmış, bu esnada Cemevi bahçesinde bir cenaze töreni için bekleyen Uğur Kurt isimli yurttaş başından vurularak hayatını kaybetmişti.

Yapılan incelemelerde Uğur Kurt’u vuran silahın, polis memuru Sezgin K. tarafından kullanıldığı tespit edilmiş, zanlı polisin amirlerinin “Sıkma, sıkma” talimatlarına rağmen ateşli silah kullandığı kamera görüntülerine yansımıştı.

İddianamede, S.K.’nın "kendisi ve diğer polis memurlarını korumak amacıyla", ani gelişen saldırıyla orantılı olacak şekilde görev silahı ile göstericilere karşılık verirken, hedefte hata yaparak Uğur Kurt’u vurduğu belirtilmişti.

Savcı Hasan Yılmaz, şüpheli polis memuru S.K.’nın toplanan delillere göre "Taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanarak cezalandırılmasını istemişti.