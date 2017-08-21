Mahkeme, tuvalet yüzünden boşanmak isteyen kadını haklı buldu: Bir tür işkence

Hindistan'da bir mahkeme, kocasına eve tuvalet yaptırmadığı için boşanma davası açan kadına hak verdi. Çifti boşayan mahkeme açık alanda tuvalete gitmenin 'bir tür işkence' olduğuna hükmetti.

Hindistan'ın Rajastan eyaletinde bir kadın, 5 yıldır evli olduğu kocasına, eve tuvalet yaptırmadığı için boşanma davası açtı. Mahkeme kadının talebini haklı bularak ikilinin boşanması yönünde karar verdi.

Kadının avukatı hakimin umumi alanda tuvalete çıkmanın bir tür işkence olduğuna hükmettiğini belirtti.

Times of India da hakimin "İş sigara, likör ve telefon almaya gelince para harcıyoruz ama ailemizin saygınlığını korumak için tuvalet yaptırmaktan imtina ediyoruz. (…) Köylerde, doğal ihtiyaçlarını karşılamak için günbatımına kadar bekleme zorunda kalıyor. Bu yalnızca fiziksel işkence değil aynı zamanda kadının edep duygusuna yapılmış bir saldırı" sözlerini aktardı.

Hindistan yasalarına göre boşanmak ancak aile içi şiddet ya da kanıtlanmış zalimane davranışlar olması halinde mümkün.

Halkın yarısının evinde tuvalet yok

Unicef'in verilerine göre Hindistan'da nüfusun yarısının evinde tuvalet bulunmuyor. Bu nedenle özellikle kırsal alanlarda hak tuvalet ihtiyacını açık alanlarda gideriyor. Hindisan hükümeti, 2019 yılına kadar her eve tuvalet yapacağını taahhüt etmiş olsa da bu toplumun belli bir kesimi buna karşı çıkıyor, bazı kimseler ise evlerinde tuvalet bulunmasına rağmen açık alanlarda ihtiyaç gidermeyi sürdürüyor.