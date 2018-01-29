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Ekonomi

Mahkeme turizm şirketi hakkında iflas kararı verdi

İstanbul'da kurulan şirket üzerinden yürütülen faaliyetler geçen yıl Aralık ayında durduruldu

29 Ocak 2018 15:32

Uçak bileti, otel rezervasyonu ve tur hizmeti veren bavul.com için bu kez iflas davası açıldı. Bavul.com’un sahibi Romanyalı Paravion Turizm’in açtığı iflas davası sonrası mahkeme, şirketin iflasına karar verdikten sonra varlıkları satılıp borçlar ödenecek.

Hürriyet’ten Dinçer Gökçe‘nin haberine göre Romanya merkezli Paravion Turizm Danışmanlık Ve Ticaret Limited Şirketi, Bavul.com’u 4 yıl önce devraldı. Şubat 2013’te İstanbul’da kurulan şirket üzerinden yürütülen faaliyetler ise geçen yıl Aralık ayında durduruldu.

Şirketin, bavul.com’un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin açıklaması ise “Bu kararımızda pazarda oluşan aşırı rekabetçi fiyat politikalarının karlılığı oldukça azaltması ve tedarikçilerimizin çoğuna yaptığımız ödemelerin Euro cinsinden olması ve kurdaki hızlı değişiklikler etkili olmuştur” şeklinde oldu.

Şirketin faaliyetlerinin durdurulmasından sonra bu kez de iflas talebi ile dava açıldı. Davayı açan taraf Paravion Turizm şirketi. İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde geçtiğimiz günlerde açılan davada iflas kararı çıkması halinde şirket tasfiye sürecine alınacak. Şirketin varlıkları satılarak, varsa borçları ödenecek.

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Turizmbavulucuz biletotel rezervasyonbavulcom

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