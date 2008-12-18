Mahkeme türban ısrarı hapis getirdi

ABD'nin Atlanta kentinde, mahkemede türbanını çıkarmayı reddeden Lisa Valentine adlı kadının 10 gün hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi.



Polis, güvenlik kontrol noktasında türbanını çıkarması istenen 40 yaşındaki Lisa Valentine'in bu isteğe karşı geldiğini ve mahkemeye saygısızlık ettiği gerekçesiyle yargıç tarafından 10 gün hapisle cezalandırıldığınısöyledi.



Polis, mahkemenin, başı örten giysilere izin vermeyen politikasının Valentine tarafından ihlal edildiğini belirtirken, Amerikan İslami-İlişkiler Konseyi'nin olaya müdahil olmasından sonra, beklenmedik bir biçimde cezasını yerine getirmeden serbest bırakılan Valentine, "vatandaşlık ve insan haklarının ihlal edildiğini" savundu.



Valentine'nın eşi Omar Hall da eşinin, trafik suçuyla ilgili bir duruşmaya giden yeğenine refakat etmek istediğini, ancak güvenlik görevlilerinin kendisini mahkeme binasındaki güvenlik kontrol noktasında durdurarak, türbanla içeri giremeyeceğini bildirdiklerini kaydetti.



Hall, eşinin yetkililere, daha önce türbanla mahkemeye girdiğini ve türbanını çıkarmasının dininin gereklerini ihlal etmek olacağını söylediğini, ardından mahkemeye girmekten vazgeçtiğini, ancak itirazını sürdürdüğü için bir güvenlik görevlisi tarafından kelepçelenerek yargıç önüne çıkartıldığını dile getirdi.