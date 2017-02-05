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Deutsche Welle

Mahkeme Trump aleyhine karar verdi

ABD'de Adalet Bakanlığı'nın vize yasağının durdurulmasıyla ilgili temyiz başvurusu kabul edilmedi. Vize yasağı girişimi nedeniyle yoğun protestolara maruz kalan Trump ilk AB ziyaretine hazırlanıyor.

05 Şubat 2017 16:20

ABD 9. Bölge Temyiz Mahkemesi, Adalet Bakanlığı'nın Seattle kentindeki bir federal yargıcın aldığı vize yasağını durdurma kararına karşı yaptığı temyiz başvurusunu kabul etmedi. ABD Başkanı Donald Trump 7 Müslüman ülkenin vatandaşlarına ABD'ye seyahat yasağı getirmiş, Seattle kentindeki bir federal yargıç dün söz konusu yasağı geçici olarak durdurma kararı almıştı.

Gelişmelerin ardından İran da 16-17 Şubat tarihlerinde İran'ın Kirmanşah kentinde yapılacak Dünya Serbest Güreş Şampiyonası'na da katılabilmeleri için ABD'li güreşçilere vize verileceğini açıkladı. İran daha önce özel bir komitenin güreşçilerin ülkeyi ziyaret etmesi konusunu değerlendirdiğini ve güreşçilere seyahat izni verilmeyeceğini açıklamıştı.

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki lüks malikanesinin önü hafta sonunda yine geniş çaplı protestolara sahne oldu. Yaklaşık 2 bin kadar gösterici "İşte demokrasi" ve "Yasağa hayır, duvara hayır" sloganlarıyla Trump'ın seyahat yasağı girişimini ve Meksika'ya inşa etmeyi planladığı duvarı protesto etti. Ülke çapında da çiçeği burnunda Başkan aleyhinde birçok gösteri düzenlendi.

Trump ilk AB ziyaretine hazırlanıyor

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Mayıs ayında yapılacak G7 Zirvesi için İtalya'ya geleceği kaydedildi.

İngiltere Başbakanı Theresa May, Trump'ı Londra'ya davet etmişti. Eğer bu ziyarete öncelik tanınmazsa G7 Zirvesinin Trump'ın göreve başlamasının ardından ilk Avrupa ziyareti olması bekleniyor.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Trump, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede NATO'nun önemini vurguladı ve NATO ortaklarının savunma harcamalarını paylaşmasının önemine de bir kez daha işaret etti.

Poroşenko ile de görüştü

Başkan Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile de telefonda görüşerek Ukrayna'daki durum hakkında bilgi aldı. Washington çevrelerinden edinilen bilgiye göre Trump, ABD'nin Ukrayna, Rusya ve diğer güçlerle birlikte sınır bölgesinde barışın tekrar sağlanması için gayret göstereceği sözünü verdi. Ancak bu konuda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile varılmış sözlü bir mutabakat bulunup bulunmadığı bilinmiyor.

©Deutsche Welle Türkçe

DW/Reuters/AFP/SID, BW/EC

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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