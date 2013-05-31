Mahkeme, Topçu Kışlası hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi!

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Taksim'de Gezi Parkı'na yapılması planlanan Topçu Kışlası Projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Mahkeme, Topçu Kışlası Projesi'nde yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararı şöyle:

"Karar veren 6. İdare Mahkemesince, davacının 31/05/2013 tarihinde verdiği dilekçe üzerine oluşan yeni durumu değerlendirmek suretiyle işin gereği yeniden düşünüldü:

Davanın durumu ve uyuşmazlığın niteliği gözetilmek suretiyle davalı, idarenin 1. savunması alınıncaya veya bilgi ve belgeler gösterilip, yürütmenin durdurulması hakkında yeni bir karar alınıncaya kadar yürütmenin durdurulması isteminin KABULÜNE, 31/05/2013 tarihinde oyçokluğuyla karar verilmiştir."