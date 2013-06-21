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THY'nin grev iptali başvurusuna ret

Mahkeme, Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuruyu reddetti

21 Haziran 2013 00:11

THY’nin grev uygulaması sırasında usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle yaptığı iptal başvurusu mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme, Türk Hava Yolları'nın grevi durdurmak için yaptığı başvuruyu reddetti.

THY, grev uygulaması sırasında usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla mahkemeye başvurmuştu.

Mahkemeye sunulan gerekçede, işten çıkarılan 305 kişinin işe alınması koşulunun grev için doğrudan bir sebep olmadığı öne sürüldü.

İstanbul İş Mahkemesi, gerekçeleri yetersiz buldu ve grevin sonlandırılması istemini reddetti.

 

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