Mahkeme tecavüz iddiasını inandırıcı bulmadı, sanık beraat etti!

Antalya'da evli ve bir çocuk annesi 41 yaşındaki N.B., internetten tanıştığı 30 yaşındaki Berat K.'nın tecavüzüne uğradığı ve parasını aldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Cinsel saldırı suçundan inandırıcı ve yeterli delil bulunamadığından, Berat K.'nın beraatına karar verildi.

DHA'nın haberine göre, Antalya'da geçen yıl savcılığa müracaat eden N.B., internetten tanıştığı Berat K.'nın, kendisine ait fotoğraflarla tehdit edip para talep ettiğini iddia etti. N.B.'nin şikâyeti üzerine polis, talep ettiği parayı almaya geldiğinde Berat K.'ya suçüstü yapılmasına karar verdi. Berat K. geçen yıl 15 Mayıs'ta Lara'daki bir kafeteryaya geldiğinde, kendisini bekleyen polis tarafından gözaltına alındı. Tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Berat K. hakkında 'yağma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

"İnternetten tanıştık"

N.B. mahkemedeki ifadesinde, evli olduğunu ancak 10 yıldır eşinden ayrı yaşadığını söyledi. Üniversiteye giden bir çocuğu olduğunu da anlatan N.B., "Ben sanıkla internet sitesinden tanıştım. Bana İstanbul'da bir kişiye ait yatta kaldığını söyledi. Özel korumalık yaptığını anlattı. Görüşmemiz sırasında beni yakından tanımak istediğini söyledi. Ben de kendisine fotoğraflarımı gönderdim. Sonra da bu kişi Antalya'ya geldi. Kefil olan babasının borcunun kendisine kaldığını belirterek, benden borç talebinde bulundu. Talep ettiği 5 bin lirayı bu kişinin hesabına gönderdim" dedi.

"Bıçak tehdidiyle evimde tecavüz etti"

Berat K.'nın bıçak tehdidiyle evde birkaç kez tecavüz ettiğini de ileri süren N.B., "Kendisine verdiğim 5 bin lirayı geri alabilmek için, Ankara'daki bir yakınımdan bana 750 bin liralık miras kaldığını söyledim. Bu parayı alabilmem için 5 bin liralık harcama yapmam gerektiğini anlattım. Bunun üzerine Berat K. bana 5 bin lirayı verdi. Parayı aldıktan sonra kendisinden ayrılmak istediğimi söyleyince bana hakaret etti. 'Beni oyaladın, zamanımı aldın' diyerek, benden 150 bin lira ile iki araç istedi. Bunun karşılığında senet talep etti. Berat K. ile kafeteryada buluştuğumuzda kendisine 1000 lira ile banka kartını verdiğimde polis operasyon gerçekleştirdi" dedi.

"Kendi isteğiyle defalarca ilişkiye girdik"

Berat K. ise avukatı Soner Ustaoğlu ile birlikte katıldığı duruşmada, şikâyetçi N.B. ile 2014 yılı Aralık ayında internetten tanıştığını söyledi. O dönem İstanbul'da ikamet ettiğini, daha sonra Antalya'ya taşındığını anlatan Berat K., "Kendisiyle 4 kez evinde ilişkiye girdik. Bana kendi isteğiyle fotoğraflarını gönderdi. Ben bu fotoğrafları hiçbir zaman tehdit unsuru olarak kullanmadım" dedi. N.B.'den para talep etmediğini da savunan Berat K., "Aksine N.B. benden para talep etti. Ben 5 bin lirayı kredi kartıyla çekip verdim. Bana iade edeceğini söylemişti, vermedi" dedi.

Yargılama sonunda cinsel saldırı suçundan inandırıcı ve yeterli delil bulunamadığından beraatına karar verilen Berat K., yağmaya teşebbüs suçundan ise yapılan indirimlerden sonra 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Bu cezanın da hükmün açıklanması geri bırakıldı.