Mahkeme tarafından imar planı iptal edilen Büyükyalı projesi için bakanlıktan yeni adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zeytinburnu sahilinde inşa edilen ve silueti bozduğu için kızdığı 16/9 gökdelenlerinin yanı başındaki eski tank fabrikası arazisi üzerinde Büyükyalı projesi yükseliyor. Mahkeme tarafından imar planları iptal edilen proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni planlara da dava açılınca yeni bir plan daha hazırladı. Neredeyse hiçbir değişikliğin olmadığı yeni planlara göre de arazide 70 metre yükseliğinde rezidans, konut ve otel izni verildi. Projeyi ise AKP’ye yakınlığı ile bilinen Özak-Yenigün-Ziylan ortaklığı yapıyor.

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre Zeytinburnu Kazlıçeşme sahilinde eski tank fabrikası arazisi eski planlarda “askeri alan” olarak düzenlenmişti. 140 bin 337 metrekarelik arazi, 2006 yılında onaylanan Ataköy Turizm Merkezi İmar Planı sınırları içinde kaldı. Alanın mülkiyeti 2006’da Milli Savunma Bakanlığı’yla protokol imzalayan TOKİ’ye geçti. 2013’te arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından plan değişikliği yapılarak turizm ve konut imarına açıldı. Sonrasında mülkiyet Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ’ye geçti. Arazi ihale ile Özak GYO, Ziylan Gayrimenkul ve Yenigün İnşaat ortaklığına verildi ve “Büyükyalı” projesinin inşaatı başladı.

İnşaatı hızla süren projenin imar planı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılan dava sonucu 2017 yılında iptal edildi. Bakanlık da mahkeme kararının kesinleşmesi üzerine ufak değişikliklerle yeni bir plan yaptı. Oda bu planlara “70 metre yüksekliğe izin verilmesinin İstanbul silueti açısından sürdürülebilir olmadığı ve ayrıcalıklı imar hakkı verildiği” gibi gerekçelerle dava açtı. İstanbul 11. İdare Mahkemesi’nde görülen dava dosyasına giren bilirkişi raporunda özetle yeni planların şehircilik ilkelerine, planlama tekniklerine ve kamu yararına uymadığına dikkat çekildi. Mahkeme odanın yürütmeyi durdurma istemini reddetti ancak dava sürüyor. Dava sürerken bakanlık önceki gün araziye ilişkin hazırladığı yeni planları askıya çıkardı. Küçük değişikliklerin yapıldığı planların açıklama raporunda “bilirkişi raporunda belirtilen gerekçelerin yerine getirilmesi maksadıyla yeni imar planlarının hazırlanması gerekliliğinin hasıl olduğu” anlatıldı.