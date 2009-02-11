Mahkeme, tapudaki 'bahşişi’ rüşvet saymadı

Keçiören Tapu Dairesi’nde vatandaşlardan alınan paralar nedeniyle açılan davada mahkeme bu ödemeleri ’rüşvet’ olarak kabul etmedi. Sanıklara görevi kötüye kullanmaktan verilen cezalar ertelendi. Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, tapu görevlilerinin aldığı paraları bahşiş olarak nitelemişti.



Keçiören Tapu Dairesi’nde vatandaşlardan alınan paralar, rüşvet’ olarak değerlendirilmedi. Mahkeme, 14 tapu dairesi görevlisini rüşvetten değil görevi kötüye kullanmaktan mahkum etti. Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak, tapu görevlilerinin aldığı paraları bahşiş olarak nitelemişti. 2008 Ocak ayında düzenlenen Parsel Operasyonu’na ilişkin dava bir yıl kadar sürdü. Vatandaşlardan para alırken polisin kurduğu gizli kameralara takılan tapu çalışanları, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 20 Ocak’taki son duruşmasında haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.



Rüşvet değilmiş



Mahkeme Başkanı İbrahim Kozan, aralarında kurum müdürü Ömer Gültekin’in de bulunduğu 14 kişinin ’rüşvet’ ve ’suç örgütü’ suçlamalarından beraatine karar verdi. Mahkeme Başkanı İbrahim Kozan, sanıkların memur suçu işlediğine karar vererek, Müdür Ömer Gültekin’in de aralarında bulunduğu 10 kişiye ’görevi kötüye kullanmak’ suçundan 1 yıl ile 2 yıl arasında değişen hapis cezaları verildiğini açıkladı. Heyet, cezaları alt sınırdan verdi ve cezaları erteledi. Dört sanık, bu suçtan da beraat etti.



Paralar iade edilecek



Mahkeme ayrıca, tapu çalışanlarına, vatandaşlardan para alarak ’görevi kötüye kullandığı’ için hapis ceza verilmesine rağmen, bu kişilerin ev aramalarında ele geçirilen ve ’suçtan elde edilen gelir’ olarak kayıtlara giren 4 bin 605 dolar (7 bin 500 TL) ve bin 335 euro (2 bin 800 TL), 7 bin 545 TL olmak üzere toplam 17 bin 845 liranın iade edilmesi kararını verdi.



137 yıl istenmişti



Savcı Abbas Özden, iddianamede tapu çalışanlarının örgütlü olarak rüşvet aldıklarını iddia ederek, 7 yıldan 136 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmalarını talep etmişti. Mahkeme, tapu çalışanlarının vatandaşlardan topladığı paraları ’rüşvet’ olarak kabul etseydi, tespit edilen her olaydan sanıklara ayrı ayrı 4-12 yıl arasında değişen hapis cezası verilecekti.



Bakan ve Genel Müdür ’bahşiş’ demişti



Operasyon sonrası Tapu ve Kadastro Genel Müdür Vekili Mehmet Zeki Adlı, "Vatandaşın verdiği 15-20 milyon, rüşvet olarak yansıtılıyor, bizde insanlar evlenirken ya da ev alırken, böylesi mutlu anlarında bahşiş verir. Ev aldığı zaman onun mutluluğu içinde oradaki memura üç beş kuruş bahşiş bırakıyor" demişti. Benzer bir açıklama Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Nafiz Özak’tan gelmişti. Özak, "Bahşiş ile rüşveti bir birine karıştırmamak lazım. Hukuki ve ahlaki olmayan her şeyin karşısındayız. Çok az da olsa, böyle sorunlar yaşayabiliriz. Ama bunu abartmamak lazım" değerlendirmesi yapmıştı.

