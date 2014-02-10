Mahkeme 'bu nasıl örgüt' diyerek Taksim Dayanışması'nın iddianamesini reddetti

İstanbul ’da mayıs sonundan itibaren yaşanan Gezi Parkı protestoları sırasında Taksim’de yapılan kitlesel eylemlerin çağrıcısı olan Taksim Dayanışması’nın bileşeni olan kitle ve meslek örgütleri ile partilerin temsilcileri hakkında hazırlanan savcılık iddianamesi mahkeme tarafından reddedildi.

1 yıl ile 29 yıl arasında değişen hapis istenen 26 kişinin şüpheli olarak yer aldığı iddianameyi inceleyen İstanbul 33’üncü Asliye Ceza Mahkemesi, şüphelilere hangi kanundaki hangi suç veya suçları işlemek için örgüt kurdukları veya yönettiklerinin anlaşılamadığını belirtti.

İddianamede bazı şüphelilerin “memura karşı mukavemet” suçundan cezalandırılması istendiği, ancak şüphelilerin hangi memura mukavemet ettiği ve bu memurların müşteki olarak iddianamede yer almadığı ifade edilen kararda, iddianamede müşteki AKP İstanbul İl Başkanlığı'nın aracına zarar verildiğinin belirtildiği, ancak hangi şüpheli veya şüphelilerin söz konusu araca zarar verdiğinin gösterilmediği vurgulandı.

Mahkeme eksikliklerin giderilmesi için dosyayı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Gezi Parkı olaylarına ilişkin, Taksim Dayanışması üyelerinin de aralarında bulunduğu 26 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu, HDP Genel Başkan Yardımcısı Ender İmrek, Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Beyza Metin ve Halkların Demokratik Kongresi üyesi Haluk Ağabeyoğlu hakkında “örgüt kurma", "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" ve "görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 29'ar yıla kadar hapis cezası istenmişti. İddianamede, diğer 21 şüphelinin ise 10'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.