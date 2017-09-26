T24 LogoT24 Logo
Gündem

Mahkeme, sevgilisini bıçaklayan kadını "hapse girmek için çok zeki" diyerek serbest bıraktı

Hakim, "Böyle bir döneminde hayatla bağları kopmamalı" dedi

26 Eylül 2017 15:29

Sosyal medyada tanıştığı erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford Üniversitesi öğrencisi Lavinia Woodward, hakim tarafından "hapse girmek için çok zeki" bulunarak serbest bırakıldı

Posta'da yer alan habere göre Lavinia Woodward, sosyal medyada tanışarak sevgili olduğu erkek arkadaşını kavga sırasında ekmek bıçağı ile bacağından bıçakladıktan sonra üzerine çeşitli nesneler fırlattı. 5 ay önce yargılanmasına başlayan Oxford Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 24 yaşındaki Lavinia Woodward, 4 ay önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. 

Oxford Kraliyet Mahkemesi'nde görülen davada hakim dün (25 Eylül 2017) nihai kararını açıkladı. Cerrah olmak istediğini söylediği genç kızın 18 aylık hapis cezasını akademik geleceğinin parlak olduğu gerekçesiyle erteleyen hakim, Lavinia'nın hayatının böyle bir döneminde hayatla bağlarının kopmaması gerektiğini de gerekçeye ekledi. 


 

Gözyaşlarına boğuldu



Hakimin kararını duyduktan sonra göz yaşlarına boğularak "Teşekkür ederim" diye haykıran genç kız, duruşma salonundan çıkarken çok mutluydu. Hakim ayrıca, saldırıyı gerçekleştirirken uyuşturucu etkisi altında olan Lavinia Woodward'ın İtalya'nın Milano kentinde yaşayan annesiyle, uyuşturucudan uzak bir ortamda kalmasını kararlaştırdı.

Milliyet'in aktardığına göre Woordward'ın avukatı da genç kızı "zor bir dönemden geçtiği ve erkek arkadaşı tarafından istismara uğradığı" gerekçesiyle savunmuştu. 

ETİKETLER

zekimahkemeOxfordsevgiliyaralamabıçaklamahaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24