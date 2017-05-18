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Dünya

Mahkeme sevgilisini bıçaklayan kadına beraat verdi: Bu olağanüstü yetenekli genç kadın...

Woodward, mahkeme kararının ardından Barbados'a tatile gitti

18 Mayıs 2017 12:02

İngiltere'de mahkeme, erkek arkadaşını bıçaklayan Oxford Üniversitesi tıp öğrencisi genç kadını "olağanüstü yetenekli ve zeki" bulunca beraat kararı verdi. Yargıç, "Bu olağanüstü yetenekli genç kadının istediği mesleğe girme konusundaki uzun süredir çabaladığı kariyer hedefini önlemek çok ağır bir ceza olur" diye konuştu.

İngiltere’nin Oxford Üniversitesi’nde tıp eğitimi gören Lavinia Woodward (24) isimli kadın, Tinder aracılığıyla bulduğu erkek arkadaşı Thomas Fairclough’ı bacağından bıçakladı. İddiaya göre Woodward, sevgilisinin üzerine laptop, bardak ve reçel kavanozu da fırlattı.

Habertürk gazetesinin haberine göre mahkeme, tıp dergilerinde makaleleri yayınlanan ve gelecek vaat eden kalp cerrahının ceza almasının “kariyerini kötü yönde etkileyeceği için” beraat kararı verdi. Yargıç Ian Pringle, “Bu olağanüstü yetenekli genç kadının istediği mesleğe girme konusundaki uzun süredir çabaladığı kariyer hedefini önlemek çok ağır bir ceza olur” diye konuştu. Woodward, haberi kutlamak için mahkemenin hemen ardından Barbados’a tatile gitti. Woodward’ın bir arkadaşı ise, “Nobel Ödülü kazanabilecek kadar zeki birisidir” açıklamasını yaptı.

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