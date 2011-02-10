Mahkeme Selek hakkında üçüncü kez beraat kararı verdi

T24 - Mısır Çarşısı'nda 7 kişinin öldüğü patlamayla ilgili davada savcı yeniden yargılama talep etti. Mahkeme savcının yeniden yargılama talebine karşın önceki kararında direnerek Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında beraat kararı verdi. Savcının kararı temyiz etmesi halinde dosya yeniden Yargıtay'a gidecek. Selek, mahkemenin verdiği kararın ardından yaptığı açıklamada çok mutlu olduğunu söyledi.



Selek'in arkadaşları ve yakınları karara sevindi - FOTO GALERİ





Yargıtay 9. Ceza Dairesi’nin 5 sanık açısından kurulan hükmü 2. kez bozmasının ardından ilk duruşma bugün İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı.

Duruşmada savcı yeniden yargılama istedi. Ancak mahkeme Pınar Selek ile Abdülmecit Öztürk hakkında daha önce verilen beraat kararında direndi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklar Kadriye Fikret Sevgi, Heval Öztürk ve Maşallah Yağan açısından ise bozma ilamına uyulmasını kararlaştırdı. Abdülmecit Öztürk, Heval Öztürk ve başka suçtan hükümlü Maşallah Yağan'ın bir sonraki celsede hazır edilmeleri için yazı yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 22 Haziran 2011 tarihine bıraktı. Son duruma göre savcının kararı temyiz etmesi halinde dosya yeniden Yargıtay'a gidecek.





Pınar Selek: Bugün sadece bu karara sevinmek istiyorum



Mısır Çarşısı davasında hakkında beraat kararı verilen Pınar Selek ilk açıklamayı Cnn Türk'e yaptı. Selek karardan duyduğu memnuniyeti şöyle anlattı:



"Ne söyleyeceğimi, hangi kelimeyi bulucağımı bilemiyorum. Büyük bir sürpriz oldu benim için. Çok karışık bir ruh hali içindeyim. Bugünkü davayla ilgili çok umutluydum. Sadece kötü olaylar başımıza geldiği için ihtiyatlı davranıyorduk. Televizyonda babamın gülen yüzünü görünce çok mutlu oldum. Arkadaşlarım beni aradı. Sevinç çığlıkları atıyorlardı, şarkılar söylüyorlardı. Sürecin bundan sonra nasıl işleyeceği konusunda net bir bilgiye sahip değilim. Bu davayı çok uzattılar. Başka olayları bizim davamıza bağladılar. Ben bugün sadece beraat kararına sevinmek istiyorum. Onca bu mücadelenin ardından bu karar benim için mutluluk verici. Almanya'da çalışmalar yapıyorum. Psikolojim çok iyi değil ama ilk fırsatta Türkiye'ye döneceğim."



Mısır Çarşısı girişindeki büfede 9 Temmuz 1998 tarihinde meydana gelen patlama sonucu Beyhan Sürücü, Erdi Karacan, Tuncay Özkan, Fethi Çulfas, Salih Karabıyık ile Engin ve Ergin Tuncer kardeşler hayatını kaybetmiş, 9'u yabancı uyruklu 127 kişi de yaralanmıştı.

Olayın ardından değişik tarihlerde yapılan operasyonlarda, sosyolog Pınar Selek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi yakalanmıştı.



Bomba mı LPG mi tespiti yapılamadı

Sanıklar hakkında açılan ve İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Haziran 2006 tarihli duruşmada karara bağlanan davada, sanıklardan Alaattin Öget, ''Devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis, Abdülmecit Öztürk ile İsa Kaya ise aynı suçtan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti, Erdal Nayır'ın örgüt adına öldürülmesi eyleminde gözcülük yapan Kadriye Kübra Sevgi ile Heval Öztürk'e ''Yasa dışı örgüt üyesi olmak'' suçundan 12,5'ar yıl hapis, Maşallah Yağan'a da Küçükyalı İdealtepe'de bir parka bomba koyduğu gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verdi.

Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya, bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı için sosyolog Pınar Selek ve sanıklardan Abdülmecit Öztürk'e bu konuya ilişkin ceza verilmesine gerek görmeyen mahkeme heyeti, Selek'in de aralarında bulunduğu ve ''Yasa dışı örgüte yardım ve yataklık etmek''le suçlanan 9 sanık hakkındaki davayı ise zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırdı.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 9. Ceza Dairesi, 17 Nisan 2007 tarihli bozma ilamında, sanıklardan Kadriye Fikret Sevgi'ye ''Ek savunma hakkı verilmediği'', Heval Öztürk'e ilişkin de eksik inceleme yapıldığını kaydetti.

Sanık Abdülmecit Öztürk hakkında davanın iddianamesinde bulunmamasına rağmen ''Erdal Nayır'ı öldürme talimatı vermek'' eyleminden hüküm kurulduğunu belirten ceza dairesi, Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk hakkında ''Ceza verilmesine gerek olmadığı'' yönündeki kararı da yerinde bulmadı.



Pınar Selek beraat etmişti

Bunun üzerine yeniden yapılan yargılamada mahkeme heyeti 23 Mayıs 2008 tarihinde Erdal Nayır'ın öldürülmesi eylemine ilişkin yargılanan sanıklardan Alaattin Öget'i eski TCK'nın 125. maddesi uyarınca ''Devletin hakimiyeti altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemde bulunmak'' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yine aynı olaya ilişkin yargılanan İsa Kaya'nın, aynı suçtan müebbet hapisle cezalandırılmasına karar veren mahkeme heyeti, Kadriye Kübra Sevgi, Heval Öztürk ile Abdülmecit Öztürk'e, ''Yasa dışı örgüte üyesi olmak'' suçundan 12,5'ar yıl, Maşallah Yağan'ı da Küçükyalı İdealtepe'deki bir parka bomba koyduğu gerekçesiyle 6 yıl 8 ay hapisle cezalandırdı.

Mahkeme heyeti, Mısır Çarşısı'ndaki patlamaya bombanın mı yoksa LPG'nin mi neden olduğunun kesin tespiti yapılamadığı için diğer sanıklardan sosyolog Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk'ün bu suçtan beraatına hükmetti.

Selek'in eylemlerinin ''Yasa dışı örgüte yardım ve yataklık etmek'' kapsamında kaldığını kaydeden mahkeme heyeti, Selek ve aynı suçtan yargılanan diğer sanıklar Suat Kayak, Erkan Öget, Menderes Öget, Alican Öget, Hasan Kılıçdoğan, Delibaş Arat, Ercan Alır ve Baran Öztürk hakkında, ''Yasa dışı örgüte üye olmak ve yardım yataklık etmek'' suçlarından açılan kamu davasını zaman aşımı nedeniyle ortadan kaldırdı.



'Bombayı Selek ve Öztürk koydu'

Yerel mahkemenin hükmünü inceleyen Yargıtay 9. Ceza Dairesi 10 Mart 2009 tarihli kararında, Pınar Selek'in ''Sosyolojik araştırma yapma'' adı altında silahlı terör örgütü üyeleri ile irtibata geçip Fransa ve Romanya'ya gittiği, siyasi eğitim ve kod adı aldığı, İstanbul'da ''Azat'' kod adlı örgüt mensubu ile irtibat kurup bomba imal ettiği, diğer sanık Abdülmecit Öztürk ile beraber Mısır Çarsısı'na bomba koyduğu belirtildi.

Pınar Selek, Abdülmecit Öztürk, Heval Öztürk ve Kadriye Kübra Sevgi'nin eylemlerinin müebbet ağır hapis cezası öngören eski TCK'nın 125. maddesinde tanımlanan suçu oluşturacağı, hukuki durumlarının buna göre takdir ve tayini gerektiği gözetilmeden suç vasfında ve delil değerlendirmesinde yanılgıya düşülerek hüküm kurulduğu belirtilen kararda, Maşallah Yağan'ın da bomba koyma eylemi bir bütün olarak değerlendirildiğinde TCK'nın 174. maddesi kapsamında kaldığı, ancak sanık hakkında 170. maddeden hüküm kurulduğuna yer verildi.

Kararda, belirtilen nedenlerle Pınar Selek, Abdülmecit Öztürk, Heval Öztürk, Kadriye Kübra Sevgi ve Maşallah Yağan hakkındaki hükmün bozulduğu kaydedildi.



Başsavcılığın itirazı reddedildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Daire'nin bu kararına Pınar Selek ve Abdülmecit Öztürk açısından itiraz etti.

Başsavcılığın itirazında, diğer sanık Abdülmecit Öztürk'ün, polis ifadesini kabul etmemesi üzerine alınan ek ifadesinde, eylemi Pınar'la birlikte gerçekleştirdiklerini söylediği, sanık Öztürk'ün bu şekildeki ifadelerinin yan delillerle desteklenmedikçe bir ''ikrar'' olarak kabul edilemeyeceği belirtildi. İtiraz başvurusunda, patlamanın bir bomba nedeniyle olup olmadığının maddi bulgularla ve bilimsel olarak kanıtlanamadığı, olay yerine ilk giden bomba imha uzmanlarının tutanaklarında ve raporlarında bombaya dair bir bulguya rastlanılmadığının belirtildiği, dosya içerisinde bu ve buna benzer çok sayıda değerlendirme ve bilirkişi raporlarının bulunduğu, bütün bu raporlar göz önüne alındığında patlamanın nedeninin tam olarak tespit edilemediği kaydedildi.

Başsavcılık, bu nedenle İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nin beraat kararının yerinde ve doğru olduğunu savunarak, Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin bozma kararının kaldırılmasını istedi.

Başsavcılığın itirazını reddeden Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 9. Daire'nin bozma kararının yerinde olduğuna hükmetti.