Mahkeme "seks işçiliği değil" dedi, pandemi günlerinde masaj yoluyla orgazma ulaştıran Tantra salonlarına izin çıktı

Tantra masaj salonları özgürlüklerine kavuştu. Koronavirüs salgını dolayısıyla Avrupa genelinde seks sektörü bir süredir yasaktı. masaj yoluyla orgazma ulaştıran Tantra salonlarının durumu ise belirsizliğini koruyordu. Mahkeme, Tantra'nın seks işçiliği olmadığına hükmetti.

Essen'deki iki Tantra masaj salonu, Koronavirüs yasakları kapsamında kapatılmış, buna gerekçe olarak da ‘çıplak hizmet verilmesi' gösterilmişti. Gelsenkirchen'de bir mahkeme ise Tantra'nın ‘seks işçiliği' olmadığına ve yasak kapsamına girmediğine hükmetti. Tantra salonlarının ‘kırmızı lambalı ev' şeklinde değerlendirilemeyeceğine ve hijyen kurallarına uyularak yeniden açılabileceğine karar verildi.

Tantra nedir?

Vücudun her bölgesinin uyarılmasını öngören Tantra, orgazma, masaj yoluyla ulaşmayı öngörüyor ve cinsel ilişki tabu olarak kabul ediliyor.