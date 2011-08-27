-Mahkeme Saygun için rapor istedi İSTANBUL (A.A) - 26.08.2011 - ''Balyoz Planı'' davasına bakan mahkeme heyeti, GATA'da tedavi altına alınan yakalamalı sanık emekli Orgeneral Ergin Saygun'un yatarak tedavi görmesini gerektirir bir durumu olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına hükmetti. İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, sanık ve avukatların taleplerine ilişkin alınan ara kararlar, Başkan Ömer Diken tarafından açıklandı. Buna göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına müzekkere yazılarak, Çağlayan'daki Adliye Sarayı'nda bulunan en büyük duruşma salonunun sanık, sanık müdafi, müdahil ve müdahil vekili ile izleyici kapasitesi ve sesli, görüntülü duruşma yapmak için teknik altyapısının bulunup bulunmadığı hususunda bilgi verilmesi istendi. Genelkurmay Başkanlığına müzekkere yazılmasına karar veren mahkeme heyeti, Kara, Deniz, Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığı bünyesinde ülke çapında ya da bölgesel düzeyde intranet, internet ya da kendi kurumları arası bağlı ağ sisteminin bulunup bulunmadığı, bulunmuşsa hangi tarihten itibaren bu ağ sisteminin kullanılmaya başlandığı, sivil, askeri personelin bu sistemde nasıl çalıştığının bildirilmesine hükmetti. Mahkeme heyeti, aynı hususların Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı yönünden İçişleri Bakanlığına da sorulmasını kararlaştırdı. GATA Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yatarak tedavi olduğu bildirilen yakalamalı sanık emekli Orgeneral Ergin Saygun'a ait tüm tedavi evraklarının tasdikli birer suretinin mahkemeye gönderilmesini karara bağlayan mahkeme heyeti, tedavi evrakları geldiğinde duruşma günü beklenmeksizin tüm evraklar eklenerek, sanığın yatarak tedavi görmesini gerektirir bir durumu olup olmadığı hususunda Adli Tıp Kurumundan rapor aldırılmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, sanık avukatlarından Şule Nazlıoğlu Erol ile Kürşat Veli Eren'in 18 Ağustos tarihli duruşmada, avukat Kazım Gözüşirin'in 25 Ağustos'taki duruşmada, Milli Savunma Bakanlığı tarafından açığa alınan tutuklu sanık Tuğamiral Abdullah Gavremoğlu'nun da 23 Ağustos'taki duruşmada mahkeme heyeti, iddianameyi düzenleyen cumhuriyet savcıları ile duruşma savcısına yönelik sözleri nedeniyle, duruşma tutanakları da eklenerek gereğinin takdir ve ifası için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilemesine karar verdi. Sanıkların tutukluluk halinin devamını kararlaştıran mahkeme heyeti, duruşmayı 6 Ekim 2011'e erteledi. Mahkeme, duruşmanın 7, 10, 11, 13 ve 14 Ekim 2011'de de görülmesini kararlaştırdı. Okunan ara kararların ardından sanık yakınlarının alkışladığı görülürken, duruşma salonunda yuhalama sesleri duyuldu. Bazı sanık yakınları tahliye kararı olmaması nedeniyle heyete tepki gösterirken, bağıran bir kadın salondan çıkarken bayıldı. Duruşma salonunun dışında bekleyen ambulansa sedyeyle götürülen kadına sağlık ekiplerince müdahale edildi.