Mahkeme salonunda kahreden itiraf!

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Doğanyurt’a bağlı Baldıran Köyünde A.Ö. ile evli olan F.Ö., iddiaya göre 2009 yılında kayınbiraderi H.Ö.’nün tecavüzüne uğradı. Vücudunda darp izlerine rastlanan F.Ö.’nün şikayeti üzerine tutuklanan H.Ö. hakkında İnebolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Mahkemenin karar duruşmasında son sözleri sorulan F.Ö., kendisine 2008 yılında da kız kardeşinin eşi A.A.’nın tecavüz ettiğini söyledi.H.Ö.’nün 18.5 yıla mahkum olduğu duruşmada bugüne kadar kız kardeşinin üzülmemesi için sustuğunu söyleyen F.Ö.’nün şikayeti üzerine enişte A.A. da tutuklanarak İnebolu M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.İki çocuğu bulunan F.Ö.’nün 2 yaşındaki kızının babasının belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na DNA örneği gönderildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda, küçük kızın babasının F.Ö.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan A.A. olduğu anlaşıldı. A.A. ile ilgili soruşturma sürüyor.