Mahkeme salonunda 15 dakikada ıslak imza

T24- “İrtica ile Mücadele Eylem Planı” davasında Albay Dursun Çiçek’in avukatları, duruşmaya “imza makinesi” getirdi. Mübaşirin attığı imzayı taklit eden avukatlar, sözkonusu belgenin altına savcının imzasını attı.

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen bugünkü duruşmada "İrtica ile Mücadele Eylem Planı" belgesinin altında imzası olduğu iddia edilen Kurmay Albay Dursun Çiçek'in çapraz sorgusu yapıldı.

Albay Dursun Çiçek'in sorgusunun ardından avukatlar savunma yaptı. Çiçek'in avukatları yanlarında getirdikleri "CNC" makinesini duruşmada kullandı.

Avukat Hüseyin Ersöz, duruşma salonundaki herhangi birisinin imzasını ''CNC'' makinesiyle taklit ederek ''CNC'' makinesi ile ''ıslak imza'' atabileceklerini söyledi.

Avukat Ersöz ''CNC''nin bilgisayar destekli işlem yapan bir makine olduğunu ifade etti.

Bunun üzerine Mahkeme Başkanı Köksal Şengün, ''Zor bir imza olsun'' diyerek, mübaşir Aydın Arslan'dan bir kağıda imza atmasını istedi.

Bunun üzerine ''CNC'' makinesi, bir teknisyenin yardımıyla çalıştırıldı. Ersöz, mübaşir Arslan'ın imzasının önce tarandığını sonra bilgisayarda netleştirildiğini anlattıktan sonra yaklaşık 15 dakikada taklit edilen imza, heyete gösterildi.

Sahte imzalı belge daha sonra Savcı Pekgüzel'e de sunuldu.

HAKİMLERDEN SORULAR





Şengün'ün, ''Bu makine bu işler için mi?'' sorusu üzerine Ersöz, bilgisayar ile çalışan makinelerin çeşitli amaçlarla kullanılabileceğini söyledi. Başkan Şengün ''Elin baskısı ne olacak? Bu makine ile ancak aslı bulunabilen imza taklit edilebilir, fotokopi üzerinden olmaz'' dedi.

Üye Hakim Sedat Sami Haşıloğlu ise ''Diyelim ki, Rahmi Koç'un ya da sizin imzanız yüzde yüz aynı çıktı. Bu makine ile Adli Tıp Kurumu’ndan eli ürünü olduğuna ilişkin rapor alınabilir mi? Yüzde yüz şeklinde rapor alınır mı?'' diye sordu.

İKİ SAAT ÇALIŞILIRSA...

Avukat Ersöz, imza üzerinde 15 dakika yerine yaklaşık 2 saat çalışıldığında çok daha iyi bir sonuç alınabileceğini dile getirdi.

BERLUSCONI'NİN İMZASI

Ülgen de, İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi'nin imzasını da taklit ederek göstereceklerini belirterek, Adli Tıp Kurumu’ndan ''eli ürünü'' diye rapor çıkacağını söyledi.

Avukat Ülgen, daha pahalı makinelerle elin baskısının da tam olarak yansıtan ıslak imzalar atılabileceğini belirtti.

ÇİÇEK'İN YERİNE SAVCININ İMZASI

Ersöz, savunması sırasında yaptığı görsel sunumda da, Cumhuriyet Savcısı Mehmet Ali Pekgüzel'in iddianamede yer alan bir evraktan kopyaladığı imzasını, davaya konu olan ''İrtica ile Mücadele Eylem Planı'' belgesinin altındaki Çiçek'in imzasının yerine monte edildiği bir videoyu gösterdi.

Daha sonra, çıkartılan bu belgeler de mahkeme heyetine sunuldu. Ersöz, Berlusconi'nin imzasının taklidine de sunumunda yer verdi.