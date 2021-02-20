Mahkeme, Rus muhalif lider Navalni'nin aldığı hapis cezasına itirazını reddetti: "Yalnız hissetmemek önemli; çünkü Voldemort bunu isterdi"

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Rusya'da mahkeme, muhalif lider Aleksey Navalni'nin kendisine verilen 3.5 yıllık hapis cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Hakim karşısına cam bir kafeste çıkarılan Navalni, camın arkasından gülümsedi, destekçileri için kameralara el salladı ve zafer işareti yaptı.

Kapanış konuşmasında İncil'de geçen "Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara! Çünkü onlar doyurulacaklar" ifadelerine atıfta bulunan Navalni, "Geri döndüğüme pişman değilim. Zor günlerde bu duruşumdan vazgeçmediğim için mutluyum" dedi.

Konuşmasında Harry Potter kitaplarına da atıfta bulunan Navalni, "Yalnız hissetmek önemli. Çünkü Voldemort bunu isterdi" dedi. Muhalif lider, "Rusya sadece özgür değil, mutlu da olmalıdır" diye konuştu.

Öte yandan mahkeme, Navalni'nin halis cezasını 6 hafta kısaltma kararı aldı. Şu ana kadar cezaevinde geçirdiği süre de göz önüne alınınca Navalni yaklaşık 2 yıl 8 ay daha Demir parmaklıklar arkasında kalacak.

Navalni, 2 Şubat'taki duruşmada Almanya'da Noviçok zehirlenmesi gördüğü sırada şartlı tahliye şartlarını ihlal etmekten suçlu bulunmuştu. Muhalif lider, kararın arkasında siyasi gerekçeler olduğunu iddia ediyor.