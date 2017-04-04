Mahkeme Reza Zarrab'ın talebini kabul etti

Takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık yolsuzluk operasyonlarında kumpas kurulduğu iddiasıyla aralarında Fethullah Gülen ile eski emniyet müdürlerinin bulunduğu 4'ü tutuklu 67 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Mahkeme, müştekiler Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Reza Zarrab'ın duruşmaya katılma taleplerini kabul etti.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 6'ncı celsesi görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci ve Adem Atik ile başka suçtan tutuklu Yakup Saygılı'nın aralarında bulunduğu 6 sanık getirildi. Başka suçtan tutuklu 23 sanık Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katılırken; 12 tutuksuz sanık ile avukatları da duruşmada hazır bulundu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun da arasında bulunduğu bazı müştekileri ise avukatları temsil etti. Duruşmada, kimi sanıkların daha önce reddi hakim talebinde bulundukları ve bu taleplerin üst mahkemelerce reddedildiği tutanağa geçirildi. Ayrıca duruşmada, başka suçtan tutuklu sanıklardan eski İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Yakup Saygılı'nın, tutuklu bulunduğu cezaevinden 28 Mart 2017'de gönderdiği dilekçeyle, "Fetullah Gülen'in ifadesinin istinabe yoluyla talep edilmesi ve iade evrakının tarafına iletilmesi" talebinde bulunduğu da tutanağa geçirildi.

Sanıklar savunma yapmadı

İddianamenin özetinin okunmasının ardından müşteki eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in avukatı İzel Kibar söz alarak müvekkilleri yönünden müdahilliklerine karar verilmesini talep etti. Mahkeme Başkanı Cem Karaca, davaya katılma talepleri üzerine sanıklara söz verdi. Eski başkomiser Mehmet Akif Üner ve eski İstanbul Mali Şube Müdür Yardımcısı Yasin Topçu, müştekilerden işadamı Reza Zarrab'ın davaya katılma talebine itiraz etmediklerini belirtti. Daha sonra savunması sorulan sanıklar, savunma yapmayacaklarını gelecek celseye kadar süre verilmesi talebinde bulundu.

Tahliye talep ettiler

Sanık Yasin Topçu, "473 gündür tutukluyum. İfadem alınmadan tutuklandım. İçerde tutuklu kalmam için hiçbir neden yoktur. Bu dava bir kin operasyonudur. Adalet adına tahliyemi talep ediyorum" dedi. Sanık Duran Denizci de "Ben polisim. Yolsuzluğa ilişkin kanunları uyguladım. 17 Aralık'tan önce neysem şimdi de oyum. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık Adem Atik ise, iddianamenin anlaşılmaz olduğunu ileri sürerek "Ben Erdoğan Bayraktar'ın bir görüşmesine ilişkin usulsüz fiziki takip yapmakla suçlanıyorum. Teknik büro amiri olmakla suçlandım. Oysa ben komiser yardımcısıyım, teknik büro amiri değilim. Başkomiseri nasıl takibe yollayabilirim?" şeklinde konuştu.

6 müştekinin katılma talebi kabul edildi

Mahkeme heyeti, 61. hükümeti üyesi müştekiler Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Zafer Çağlayan, Erdoğan Bayraktar, Egemen Bağış, Muammer Güler ve Reza Zarrab'ın "Gizliliğin ihlali" ve "Hukuka aykırı olarak kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından doğrudan doğruya zarar görme ihtimalleri bulunduğundan davaya katılma taleplerinin kabulüne karar verdi. Heyet, sanıklar Yasin Topçu, Mehmet Akif Üner, Duran Denizci ve Adem Atik'in üzerlerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delil durumu ve kuvvetli suçşüphesini gösterir somut kanıtların bulunması nedeniyle tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Sanıklar Hamza Tosun, Hayri Akın ve Alparslan Çalışkan hakkında çıkarılan yakalama kararlarının devamına karar verilerek duruşma ertelendi.