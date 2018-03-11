Mahkeme polise verdiği müebbeti 4 yıla indirdi

İstanbul'da 23 yaşındaki Aytekin Arnavutoğlu'nu 'dur' ihtarına uymadığı gerekçesiyle öldüren polis Bayram Ergin'in üçüncü kez yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme Ergin'i önce müebbet hapse çarptırdı, ardından indirim uygulayarak cezayı 4 yıl 2 aya indirdi.

İstanbul, Fatih’te 11 Mayıs 2006 tarihinde dur ihtarına uymadığı öne sürülen 23 yaşındaki Aytekin Arnavutoğlu’nun kullandığı araca ateş ederek ölümüne neden olan polis Bayram Ergin, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanık polis Bayram Ergin’in dava dosyası, Yargıtay’da ikinci kez bozulmuştu.

Sanık polis duruşmaya katılmadı

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, şikayetçi Şükriye Özen ile taraf avukatları katıldı. Sanık Bayram Ergin ise duruşmaya katılmadı. Duruşmada, esas hakkındaki görüşü sorulan Savcı Mehmet Düzgün, sanığın ‘tahrik altında olası kastla adam öldürme’ suçundan cezalandırılmasını talep etti. Mütalaaya karşı söz alan sanık Bayram Ergin’nin avukatı, müvekkilinin olası kasıtla hareket etmediğini iddia ederek “Bozma öncesinde belirtildiği gibi taksirle ölüme neden olma suçundan hüküm kurulmasını talep ediyoruz” dedi.

Olası kasıt ve haksız tahrik hükümleri dikkate alındı

Mahkeme heyeti kararında, sanık Bayram Ergin’i maktül Aytekin Arnavutoğlu’nu kasten öldürmek suçundan önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın bu suçu olası kasıtla işlediği gerekçesiyle cezası 20 yıl hapse indirildi. Heyet, maktülün tehlikeli araç kullanarak yol kenarındaki diğer araçlara çarparak kaçmaya çalıştığı, sanığın ikaz amacıyla havaya ateş ettiği, maktülün buna rağmen kaçmaya çalışmasını da dikkate alarak suçun haksız tahrik altında işlendiğini belirterek bu cezayı da 5 yıl hapse indirdi. Ancak heyet, duruşmalardaki davranışlarını lehe takdir ederek sanığın netice olarak 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Yargıtay'dan ikinci kez döndü

Olayla ilgili sanık Bayram Ergin hakkında ilk olarak silah kullanma sınırının aşılarak kasten öldürme suçundan cezalandırılması talebiyle 2 Haziran 2006’da Fatih Asliye Ceza Mahkemesi’ne dava açılmıştı. Fatih Asliye Ceza Mahkemesi, 15 Kasım 2006’da eylemin kasten öldürme suçunu oluşturduğu gerekçesiyle görevsizlik kararı vererek dosyayı ağır ceza mahkemesine göndermişti. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi de sanık hakkında 21 Şubat 2008’de sanığın ‘tahrik altında olası kastla adam öldürme’ suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Yapılan itiraz üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 27 Eylül 2011’de maktül üzerindeki iki el ateşli silah yarasının tek bir atış sonucu oluşup oluşmayacağı konusunda Adli Tıp Kurumu’ndan görüş alınması gerektiği gerekçesiyle kararı bozmuştu. Adli Tıp Kurumu’ndan alınan raporda maktül üzerindeki iki ateşli silah yarasının tek bir atışla meydana gelebileceğinin belirtilmesi üzerine mahkeme, 30 Aralık 2014’de sanığın ‘silah kullanma sınırının aşılması suretiyle kasten öldürme’ suçundan sanığın 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, 12 Şubat 2017’de sanığın eyleminin olası kasıtla işlendiği gerekçesiyle bozulmasına karar vermişti.