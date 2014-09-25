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Spor

Mahkeme, Passolig için tedbir talebini reddetti

Davacı tarafın tedbir hususundaki talebinin dosya ve mevcut delil yetersizliği nedeniyle reddine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi

25 Eylül 2014 15:11

Ankara 16. Tüketici Mahkemesi, Passolig ile ilgili tedbir uygulanması talebini dosya ve mevcut delil durumunu dikkatte alarak reddetti.

Taraftar Hakları Dayanışma Merkezi'nin (Taraf-Der) fişlemeyi stadyumlara taşıyacağı gerekçesiyle boykot edilen Passolig'in iptali için açtığı davanın ilk duruşması bugün yapıldı.

Radikal'de yer alan habere göre, Ankara 16. Tüketici Mahkemesi'ndeki duruşmaya avukatları ve çok sayıda taraftar katıldı. Avukatların taleplerini dinleyen mahkeme, davacı tarafın dernek tüzüğü aslının mahkemeye ibraz edilmesi için 2 haftalık süre verilmesine karar verdi.

Davacı tarafın tedbir hususundaki talebinin dosya ve mevcut delil yetersizliği nedeniyle reddine karar veren mahkeme, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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