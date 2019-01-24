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Ekonomi

Mahkeme, Pamukkale'nin iflasına karar verdi

Pamukkale, konkordato talebinde bulunmuştu

24 Ocak 2019 14:00

İzmir 1. Asliye Mahkemesi, Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini reddederek şirketin iflasını kararlaştırdı.

Alınan bilgiye göre, İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, yolcu ulaşımı yapan Pamukkale AŞ'nin konkordato talebini değerlendirdi.

Şirketin mali durumuna ilişkin raporları inceleyen mahkeme heyeti, firmanın ticari faaliyetlerini sürdürmesine imkan olmadığına hükmederek konkorda totalebini reddetti ve iflas kararı verdi.

 

Adını Denizli’nin doğa harikası (Hierapolis) Pamukkale’den alan ‘Pamukkale Turizm’ Bababalım ailesi tarafından 16 Ocak 1962’de kurulmuştu. 

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