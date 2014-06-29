Mahkeme otomobili 'silah' saydı, 8 polis beraat etti

Geçen yıl bir kavgaya karışan Veysel Albayrak otomobiliyle kaçmaya çalışırken bir polisi ezdi. Polis de Albayrak’ı vurdu. Mahkeme, otomobili ‘silah’ sayarak 8 polisi beraat etti. Mahkemenin verdiği bu karar emsal niteliğini taşıyor.

Geçen yıl 4 Ekim’de, iddiaya göre, Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir barda kavgaya karışan Veysel Albayrak (43) yanında bulunan Moldova uyruklu Tatiana Dinçer (32) ile otomobile binerek kaçtı. Gebze’de ters istikamete giren Albayrak’ı polis takibe başladı. Ekiplerin uyarılarına rağmen İstanbul istikametine doğru kaçmaya devam eden otomobili durdurmak için Kartal, Maltepe ve Tuzla’da bulunan polis ekipleri harekete geçti.

Polise çarptı

Banu Şen’in Hürriyet’teki haberine göre, ekipler, 04.00 sıralarında D-100 Karayolu Kartal mevkisinde yolu trafiğe kapatarak gelen Albayrak’ı durdurmaya çalıştı. Otomobilini üzerlerine süren Albayrak, polis memuru Önder Özkul’u ezdi. Albayrak kaçarken polislerin açtığı ateşle otomobil, bir polis otosuna çarparak durdu. Albayrak çeşitli yerlerinden ağır şekilde yaralandı. Tatiana Dinçer de bacağından yaralandı. Albayrak hastanede hayatını kaybetti. Ezilen polis Özkul da hastanede tedaviye alındı.

Silah sınırı aşıldı

Olaydan sonra Kartal Asayiş Ekipleri’nde görevli 8 polis hakkında, Anadolu Adliyesi 6’ıncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, meşru müdafaa ve silah kullanma sınırı aşmaktan dava açıldı. Davanın geçen ay görülen duruşmasında savcı olayla ilgili Albayrak’ın bir polisi ezdiğini diğerini de ezmek isterken öldürüldüğünü belirtip “Otomobil silah yerine geçmiştir. Dolasıyla polisler beraat etmelidir” dedi. Davanın 25 Haziran’daki son duruşmasında mahkeme heyeti, 8 polis hakkında beraat kararı verdi. Albayrak’ın yakınları, mahkemenin kararını temyiz edeceklerini bildirdi.

Emsal karar olabilir

Polis memurlarının avukatı Tolga Yurdakul verilen kararı şöyle özetledi:

“Mahkeme savcılık mütalaasına uyarak 7 sanığın doğrudan beraatına, 1 tanesine de TCK27/2’ye göre meşru müdafaa sınırını; heyecan korku panikle aştığına kanaat getirerek cezaya yer olmadığına karar verdi. Bu karar Yargıtay’dan onandığında emsal teşkil edilecektir.”