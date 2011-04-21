-MAHKEME ÖSYM'DEN SAVUNMA İSTEDİ ANKARA (A.A) - 21.04.2011 - YGS'deki şifre iddiaları üzerine sınavın iptali istemiyle açılan davayı görüşen Ankara 7. İdare Mahkemesi ÖSYM'den savunma istedi. ''YGS'de şifreleme yapıldığı'' iddiaları üzerine 27 Mart 2011'de yapılan YGS'nin iptali istemiyle Danıştay'a dava açılmıştı. Davayı görüşen Danıştay 8. Dairesi görevsizlik kararı vererek davanın idare mahkemesinde açılması gerektiğini bildirmişti. Davayla ilgili ilk incelemesini yapan Ankara 7. İdare Mahkemesi, davalı ÖSYM'den savunma istedi. Mahkeme, ÖSYM'nin savunması geldikten sonra sınavın yürütmesinin durdurulması istemini karara bağlayacak.