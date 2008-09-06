Liberation gazetesi bugün ilk sayfasına Rennes Mahkemesi'nin önceki gün verdiği Ramazan nedeniyle duruşma erteleme kararını taşıdı. Kararın laiklik prensibi açısından endişe verici olduğu savunan gazete "Mahkeme oruç tutuyor" manşetini kullandı.

Laurent Joffrin imzasıyla yayınlanan makalede Fransa'da laiklik anlayışının bir yere kadar hoşgörülü olduğu mahkemenin Ramazan nedeniyle ertelenmesi konusunda daha önce örneği olup olmadığına bakılması gerektiği ifade etti. Makalede ayrıca temel prensiplere sahip çıkarken İslam'ı ve onun özel ve barışçıl bir geleneği olan orucu lekelememek gerektiğinin altı çizdi.

Gazetenin bir diğer haberinde Paris Mahkemesi'nde yaşanan uygulamalara yer veriliyor. Dinî nedenlerden dolayı davaların sıklıkla erkene alındığı ya da ertelendiği belirtilen haberde örnek olarak cuma öğleden sonra duruşması olan Yahudi asıllı bir davalının dosyasının mahkeme heyeti tarafından öne alınması anlatılıyor.

Ramazan polemiğini manşetine taşıyan bir diğer gazete Le Figaro. Mahkemenin erteleme gerekçesinin Ramazan olduğu iddialarını yalanlayan açıklamalarına yer verilen haberde sanık avukatlarının açıklamaları da bulunuyor. Savcı Leonard Bernard, mahkemenin karar gerekçesinin kesinlikle Ramazan olmadığını, hakimin farklı nedenlerden dolayı erteleme kararı aldığını dile getiriyor. Sanık avukatı Yann Choucq'un erteleme dilekçesinde ise müvekkilinin Ramazan'da oruç tutmasının fiziki yorgunluk getirdiğini ve bunun savunmasını etkileyeceğini sebep olarak göstermişti.

Duruşma ertelemenin yanı sıra bir mahkemenin, bakire olmadığını kocasına söylemeyen Müslüman kadının nikahını dini unsurları, gelenek ve görenekleri göz önüne alarak iptal etmesi de ülkedeki laiklik tartışmaları tetiklemişti.