Mahkeme ‘olmayan tanığı' gerekçe yaptı

Gezi eylemleri soruşturması kapsamında nisan ayında gözaltına alınan ve 10 sanıklı dosyada tek tutuklu olan Merve Önem, mahkeme heyeti tarafından hakkında herhangi bir tanık beyanı olmuşmamasına rağmen tanık beyanlarının henüz alınmaması ve suçun gözaltına alındığı tarihe kadar süreklilik arz etmesini gerekçe göstererek tahliye etmedi.

Aynı zamanda Halkın Hukuk Bürosu (HHB) avukatlarından Şükriye Erden’in kızı olan Önem, annesi ile aynı mahkemede yargılanıyor.

Cumhuriyet'ten Zehra Özdilek'in haberine İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanmasına devam edilen ve Silivri Cezaevi’nde tutuklu bulunan Merve Önem avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada, diğer 9 sanık ile gözaltı süresinde tanıştığını belirtti. Avukat Şükriye Erden’in kızı olmasının kendisini diğer sanıklardan farklı kılan tek neden olduğunu ifade eden Önem, 1 yıl tutukluluğun ardından yargıç karşısına çıktığı diğer sanıkların tahliye edildiğini fakat kendisinin tahliye edilmediğini söyledi.

Önem, annesinin avukatlık yapmasının önüne geçilmek için kullanılmak istendiğini savunarak, “Ne tesadüftür ki 37. ACM aile mahkememiz. Fakat bu hukuksuzluğun altına imza atanlar bilmiyorlar doğruyu, yanlışı, karşımızdakinin kim olduğuna bakmaksızın, korkmadan ses çıkarabilmeyi biz annemizden öğrendik. Tuksaklık 2 duvar 1 demir kapıdan fazlası değildir, olamaz. Şairin dediği gibi, fikrimiz firarda mahpusa sığmaz” ifadelerini kullandı.

Önem’in avukatı Güçlü Sevimli ise dosyada hakkında tanık beyanı bulunmayan tek sanığın müvekkili olduğuna değinerek suç tarihi olarak 2013 Mart-Ağustos dönemini kapsadığını belirtti.