Mahkeme 'öldürülen kişi trans' dedi, cezada indirim yaptı!

Avcılar’da geçen sene dövülerek öldürülen trans kadın B.Ü.’nün katiline haksız tahrik ve iyi hal indirimi veren mahkeme, “‘maktülün travesti olduğu ve kendisine ilişki teklif ettiği için o kızgınlıkla darp ettiği’ şeklindeki ifadesinin doğru olma ihtimali”ni gerekçe gösterdi.

Trans kadın Seda (B.Ü.), 2012 yılında translara karşı saldırıların yaşandığı ve evlerinin ‘fuhuş’ gerekçesiyle mühürlendiği Avcılar Meis Sitesi’nde arkadaşlarının evinde oturuyordu. B.Ü., 1 Mart 2013 tarihinde sokakta dövülmüş halde bulunduktan sonra öldü. Cinayet suçundan yargılanan Ramazan Soybozkurt, maktulü ilişki teklif edince öfkelenerek darp ettiğini, öldürme kastı bulunmadığını iddia etti.

Milliyet’ten Burcu Karakaş’ın haberine göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, 26 Şubat 2014 tarihinde karar çıktı. Mahkemenin gerekçeli kararında, haksız tahrik indirimine gerekçe olarak maktulün “travesti olmasını” gösterildi. Sanık Soybozkurt’a, “ifadesinin doğru olma ihtimali” göz önünde bulundurularak, haksız tahrik indirimi verildi. Kararda, tahrik indirimi nedeniyle istenen müebbet hapis cezası 18 yıla düşürüldü; ceza sonra “iyi halden” 15 yıla indirildi.

'Makul görüyorlar'

Karara tepki gösteren avukat Fırat Söyle, mahkemelerin trans cinayetlerinde benzer kararlar verdiğine dikkat çekerek, “Adaletten uzak bir karar. Sanığın ifadesi bizler için bilinmedik bir savunma değil. Mahkemeler, ‘İlişki teklif etti’, ‘Ters ilişki teklif etti’, ‘Kadın olduğunu sanmıştım’ gibi ifadeleri o kadar makul görüyorlar ki daha az ceza veriyorlar. Katiller, suçlarını itiraf etmeseler beraat kararlarını görebilmek imkânsız değil” dedi.