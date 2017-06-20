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Mahkeme, MHP'nin tüzük kurultayını iptal etti

Tüzük Kurultayı 19 Haziran'da 2016'da yapılmıştı

20 Haziran 2017 13:36

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan tüzük kurultayını iptal etti. Mahkeme MHP'nin 19 Haziran 2016'da yapılan olağanüstü genel kurulunun iptaline, bu genel kurulda alınan tüm kararların yokluğunun tespitine karar verdi.

Muhalifler düzenlemişti


Muhaliflerin 19 Haziran 2016’da yaptıkları kurultaya karşı, genel merkeze yakın isimlerden Üst Kurul delegesi, eski milletvekili Cemal Enginyurt’un açtığı davanın bugün karara bağlanması bekleniyordu.

Davada genel başkan adayları Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ lehine karar çıkması durumunda yeniden olağanüstü kurultay hazırlığı gündeme gelebilecekti. 

MHP’li muhaliflerin 19 Haziran 2016’da yaptığı olağanüstü tüzük kurultayında MHP Tüzüğü değiştirilmiş ve seçimli olağanüstü kurultay kararı alınmıştı.

Akşener'den ilk yorum:

MHP'nin muhalif isimlerinden Meral Akşener, tüzük kurultayının iptal edilmesine ve alınan tüm kararların geçersiz sayılmasına dair mahkeme kararına ilişkin sosyal medyadan ilk değerlendirmeyi yaptı.

Meral Akşener konuyla ilgili ilk değerlendirmesinde, "Kongre iptal oldu. Tam 10 dakikada dava bitti. 10 dakikada verilecek bir karar için bir yıl beklendi. 700 delegenin iradesi yok sayıldı. Adaletin ruhuna El Fatiha" dedi.

 

 

 

 

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