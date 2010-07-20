'Mahkeme lehinize karar verecek gelin bu işi çözelim'

T24- CHP'nin yerel seçim sonrası Büyükçekmece'deki sonuçlara yaptığı itiraz üzerine açılan davanın iddianamesinde şok kayıtlar. İlçe Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan'ın bir yıl öncesinden polisin teknik takibine takıldığı ortaya çıktı. İddianamede, Doğan'ın belde belediye başkanlarına, 'Anayasa Mahkemesi lehinize karar verecek gelin bu işi çözelim' dediği ortaya çıktı.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Mehmet Kemal Gül'ün, 2009 yerel seçimleri sonucuna ilişkin gelen şikayetler üzerine başlattığı soruşturma tamamlandı. Savcı Gül'ün hazırladığı iddianame mahkeme tarafından da kabul edildi. Büyükçekmece İlçe Seçim Kurulu Başkanı İbrahim Doğan hakkında 'Görevi kötüye kullanmak' 'Menfaat temin etmeye çalışmak' suçlamalarıyla 1 ila 4 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.





Jandarmanın İbrahim Doğan'ı 2008 yılından itibaren teknik takibe aldığı ortaya çıktı. Doğan'ın seçime kadar olan sürede çok sayıda belediye başkanı, partilerin temsilcileriyle telefonda konuştuğu öğrenildi. Doğan, belde belediyelerin kapatılmasıyla ilgili Anayasa Mahkemesi'nde görüşülen karar öncesi belde belediye başkanlarını arayarak, 'Anayasa Mahkemesi sizin belediyelerle ilgili karar verecek. Muhtemelen belediyeler kapanmayacak. Sizin lehinize karar çıkacak. Bununla ilgili görüşmemiz gerekiyor. Görüşelim nasıl hareket etmemiz gerektiğine karar verelim' dediği tespit edildi.



İddianamedeki bir çarpıcı detay da Bağımsız Belediye Başkan Adayı Vehbi Orakçı'nın görevlendirdiği 392 sandık görevlisi oldu. Yerel seçimde oy kullanacak sandık görevlilerinin kendi ilçelerinde oy kullanması gerekiyor. Oysa 392 sandık görevlisinden sadece üçünün Beylikdüzü'nde oturduğu ortaya çıktı.



FARKLI DİYALOG





Doğan'ın bağlantılarına dikkat çekilen iddianamede şöyle denildi: 'Şüphelinin sandık kurullarının oluşması esnasındaki eylemleri, yapılan şikayetlerle ilgili tutumu ve adaylarla olması gerekenden farklı bir diyalog içine girerek menfaat temin etmeye çalışması, bu çabaların iletişim tespit tutanaklarına da yansıması gibi olgular bir bütün olarak değerlendirildiğinde menfaat temin etmek için görevini kötüye kullandığı anlaşılmıştır.'



SEÇİMİN İPTALİNİ GEREKTİRMEZ





CHP İstanbul İl Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Osman Gürcan Çelikkol, seçimlerin iptal edilmesinin söz konusu olmadığını belirterek şöyle konuştu: 'Kamuoyunda yaratılmaya çalışıldığı gibi seçimlerin iptalini gerektiren bir durumun söz konusu olmadığı anlaşılıyor. Oy hırsızlarının sadece belediye başkan adayının oy pusulasını çalması mümkün değil.'