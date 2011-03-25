Mahkeme: Kitap değil örgütsel döküman

T24 - İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Ahmet Şık’ın “İmamın Ordusu” isimli kitabının tüm nüshalarına el konulmasına karar vermesinin ardından kitabın dijital kayıtlarına dün İthaki Yayınevi ve Radikal Gazetesi’ne yapılan polis operasyonuyla el konuldu ve kopyaları silindi.



Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan Gazeteci Ahmet Şık’ın ‘İmamın Ordusu’ kitabının dijital kayıtlarına dün İthaki Yayınevi ve Radikal Gazetesi’ne yapılan polis operasyonuyla el konuldu ve kopyaları silindi. 12. Ağır Ceza Mahkemesi’nin verdiği kararda “İmamın Ordusu’nun henüz basılmadığı için kitap değil örgütsel döküman olduğu” belirtildi ve “Taslağı elinde bulundurup teslim etmeyen herkesin örgüte yardım suçundan gözaltına alınacağı” duyuruldu. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:





Ergenekon Soruşturması kapsamında odatv’ye düzenlenen baskında gazeteci Ahmet Şık’ın yayımlanmamış olan ’İmamın Ordusu’ isimli kitabın taslağı bulunmuştu. Yürütülen soruşturma kapsamında, 12. Ağır Ceza Mahkemesi “İmamın Ordusu” isimli kitabının tüm nüshalarına el konulmasına ilişkin mahkeme kararı verdi. Ardından soruşturmayı yürüten özel yetkili Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz de polise talimat vererek tüm nüshalara el konulmasını istedi. Karar doğrultusunda İthaki Yayınevi’nin Kadıköy Bahariye Caddesi’ndeki merkezinde önceki gün yapılan aramalar, saat 01.30 sıralarında sona erdi, ’İmamın Ordusu’ isimli kitapla ilgili dokümanlara el konuldu.





İkinci kez geldiler



Yayınevi editörü Ahmet Öz, polisin Savcı Zekeriya Öz’ün talimatıyla baskını gerçekleştirdiğini Ahmet Şık’ın kitabının kopyasını aldığını ve e-mailindeki kopyasını da sildiğini açıkladı. Öz, gazetecilerin, “Kitabın basımıyla ilgili bir hazırlığınız var mıydı?” şeklindeki soruları üzerine de herhangi bir hazırlıkları olmadığını, buraya henüz iki gün önce taşındıklarını ve halen taşınma işleriyle uğraştıklarını söyledi. Ahmet Şık’ın eşiyle telefonda görüştüğünü bildiren Ahmet Öz, şöyle konuştu: “Galiba telefonları dinlediler. Kitabın ilk 20 sayfasını bile okumadım. Savcı Zekeriya Öz’ün kitapla ilgili bir kanısı var, ona istinaden gelmişler.” Yayınevi’ne dün saat 13.00’te yeniden gelen polis, bir gece önce dijital kopyanın silindiği bilgisayara ait hard diski söktü ve İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürdü.





'Allah selamet versin'



Yayınevinin Editörü Ahmet Öz, “Baskının değerlendirilecek bir tarafı yok bunun bir sonrası herhalde kafalara, zihinlere düşüncelere yönelik bir tasarruf olabilir. Allah selamet versin. Kitabın başka kopyaları bize gelebilir başkalarına gelebilir. Biz yayıncıyız ancak kopyalarını bulundurmak suç” dedi.





Ahmet yolladı okumadığıma pişman oldum



Polis, dün saat 15.00’te Hürriyet Medya Towers’ta bulunan Radikal Gazetesi’ne geldi. Arama kararını gösteren polis, Radikal yazarı gazeteci Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarında inceleme yaptı. Ekipler, kısa süreli bir çalışmanın ardından Ertuğrul Mavioğlu’nun bilgisayarından kitabın kopyasını alarak, bilgisayardaki örneği sildi.





Ahmet Şık’ın eşine de tebligat



Savcı Öz’ün talimatı doğrultusunda dün saat 12.30 sıralarında Şık’ın evine giden polis eşi Yonca Şık’a “elinde kitabın bir örneği varsa teslim etmesi” yönünde tebligatta bulundu. Radikal Gazetesi yazarı Ertuğrul Mavioğlu, kitap taslağının polise teslim edilmemesinin “terör örgütüne yardım ve yataklık” suçu kapsamında değerlendirileceğinin kendisine bildirildiğini söyledi. Bu karar uyarınca Şık’ın gönderdiği kitap taslağının aranması amacıyla çalıştığı Radikal gazetesine gelen polislerin bilgisayardan taslağın çıktılarını aldığını, daha sonra kaydı sildiklerini belirten Mavioğlu, “Ahmet Şık, 18 Aralık 2010’da “00kitap son” koduyla kitap taslağını bana göndermişti. Açıkça söyleyeyim, fırsat bulup okuyamadım. Sadece bir göz gezdirdim ama şu an çok pişmanım okumadığıma. Ancak gök kubbe altında hiçbir şey gizli kalmayacaktır” dedi.









