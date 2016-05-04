Mahkeme, kendisini kaçırmak isteyen eski eşini öldüren kadına beraat verdi

Trabzon’da kendisini kaçırmak için zorla araca bindirmeye çalışan eski eşi Mehmet Sağlam’ı silahla öldüren 2 çocuk annesi Songül B.’nin müebbetle yargılandığı davadan emsal bir karar çıktı. “Eylem, cinsel saldırıyı defetmek kapsamında oluştu” diyen mahkeme, genç kadını beraat ettirdi.

BirGün’ün haberine göre, Trabzon’un Tonya ilçesi Karaçam Mahallesi’nde 10 Ağustos 2014’te 7 kurşunla vurularak yaralanmış halde bulunan Mehmet Sağlam, son nefesinde kendisini Songül B.’nin vurduğunu söyledi.

Gözaltına alınan 36 yaşındaki Songül B. önce iddiayı reddetti. Ancak daha sonra gözyaşları içinde cinayeti nasıl işlediğini anlattı. 2 çocuk annesi genç kadın hakkında Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Eski eşinin silahıyla vurdu

Tutuksuz sanık Songül B. mahkemede o gün yaşananları şöyle anlattı; “Mehmet, ben boşandıktan sonra peşimi bırakmadı. Sık sık rahatsız ediyordu. Olay gecesi evime gelerek aracının bozulduğunu söyleyip el feneri istedi. Feneri getirmek için içeri girdiğimde saldırdı. Kendisine direndim. Evde bulundurduğum kurusıkı tabancayla bir el ateş ettim. Ancak beni zorla aracına bindirmeye çalıştı. Bu sırada silahı yere düştü. Aldım ve ateş ettim...”

Tanıklar da doğruladı

Olay günü çığlık attığını ama kimsenin yardıma gelmediğini belirten Songül B., görgü tanıklarının da olduğunu söyledi. Sanık son savunmasında ise “Kendimi korudum. Benim haklı olduğumu anlamanızı istiyorum. Beraatimi isterim” dedi.

Görgü tanıkları da Songül B.’nin ifadesini doğruladı. 7’nci duruşmada kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Songül B.’nin eyleminin kendisine yönelen cinsel saldırıyı defetmek kapsamında oluştuğu kanaatine vardı.

Suçun işlenişi sırasında korku, heyecan ve panikle meşru müdafaa sınırının aşıldığını vurgulayan heyet, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti.