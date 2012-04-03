Mahkeme: Kayıp-kaçak bedeli vatandaşa iade edilsin

Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde yaşayan emekli Muhsin Şentürk’ün başvurusu üzerine, elektrik faturalarında kayıp kaçak kullanım bedeli ve sayaç okuma bedeli olarak alınan paranın kendisine iade edilmesi için Karasu Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen karar, Karasu Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından da onaylandı.

Buna göre Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş., elektrik abonesi Muhsin Şentürk’e elektrik faturasında kayıp kaçak (KK) bedeli olarak yer alan, kullanılan elektrik enerjisinin yüzde 10 bedeli olarak tahsil ettiği parayı yasal faiziyle birlikte iade edecek.

Karasu İlçesi’nin Aziziye Mahallesi’nde oturan emekli 50 yaşındaki Muhsin Şentürk, 17 Ağustos 2011 tarihinde Karasu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’ne başvurarak, Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.nin kanuna aykırı olarak elektrik faturalarında kayıp kaçak ve sayaç okuma bedeli altında ücretler aldığını, bu ücretlerin iptal edilerek daha önce alınan bedellerle birlikte kendisine iade edilmesini istedi. İtiraz üzerine Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. Genel Müdürlüğü hakem heyetine gönderdiği savunmada, "Elektrik faturalarında yer alan tüm bedeller, Enerji Piyasası Denetleme Kurulu tarafından belirlenen bedel kalemleri ve hesap oranına göre belirlenmekte olup, tümü mevzuaatta düzenlenen kalemlerdir. Şirketimizin kendi kendine belirlediği herhangi bir bedel olmayıp, tamamı yasaların emrettiği uygulamalardır" dedi.

Hakem heyeti iptaline karar verdi

İtirazı inceleyen Karasu Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, kullanılan elektrik bedellerine ilave olarak alınan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedellerinin tüketiciden haksız olarak alındığı görüşüyle 4822 sayılı kanun ve değişik 4077 sayılı kanunun 6 maddesine göre itirazı yerinde buldu. Hakem heyeti, Muhsin Şentürk’ün faturasındaki kayıp kaçak ve sayaç okuma bedelllerinin iptal edilmesine, daha önce alınan bu bedellerin de geriye dönük olarak hesaplanarak iade edilmesine karar verdi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. de, Tüketici Sorunları Hakem Heyeti’nin bu kararına Karasu Asliye Hukuk Mahkemesi’nde itirazda bulundu. 22 Mart tarihinde görülen davada, SEDAŞ’ın yaptığı itirazın reddine karar verildi. Mahkemenin bu kararı ile Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin tüketiciden Kayıp Kaçak ve sayaş okuma bedeli olarak aldığı paraların iade edilmesine karar verildi. Bu karar ile her ay kullanılan elektrik bedelinin yüzde 10’unu ’kayıp Kaçak’ ve ’Sayaç Okuma’ bedeli olarak alan SEDAŞ, aboneye bugüne kadar aldı bedeli iade edecek.

’İnsanlar emsal gösterip hakkini arasin’

Elektrik faturasından KK bedeli alınmasını iptal ettiren Muhsin Şentürk, her abonenin yasal hakkını aramasını istedi. Şentürk şunları söyledi:

"Elektrik faturalarındaki kayıp kaçak bedelleri ve sayaç okuma bedelleri hakkında tüketici hakem heyetine bir şikayetim oldu. Heyet benim lehime bir karar verdi. Elektrik kurumu olan SEDAŞ da bunun için iptal davası açtı. 22 mart tarihinde davamız görüldü. Dava sonucunda onların iptal istemi reddedildi. Sonuç olarak verilen karar kesin karar olduğu için bu kayıp kaçak bedelleri sayaç okuma bedellerini geçmişe dönük hepsini bana birikmiş faizi ile birlikte ödemek zorundalar. Vatandaşların tüketici hakem heyetlerine birer dilekçe ile müracaat etmeleri bu belgeyi örnek göstermeleri yeterli olacaktır. Elektrik kurumunun temyize gitmeleri de söz konusu değildir. Dolayısıyla kurum parayı ödemekle mükelleftir. Elektrik faturalarını kontrol ettim. İstanbul’dan buraya geldim. İstanbulda 25 lira öderken burada 40 lira 45 liraya çıkınca ne olduğu konusunda bir araştırma hissettim. Faturalara bakınca kayıp kaçak bedelleri ve sayaç okuma bedellerini gördüm ve tüketici derneklerine başvurdum. İstiyorum ki insanlar haklarını arasınlar bundan tabii bir durum yok."