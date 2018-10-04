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Mahkeme kararını verdi: Japon Sekai'nin babası Naim Süleymanoğlu (1)

  Serpil KIRKESER  / İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ  yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası karara bağlandı

04 Ekim 2018 14:40

 

Serpil KIRKESER  / İSTANBUL, (DHA) GEÇTİĞİMİZ  yıl hayatını kaybeden dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori\'nin açtığı babalık davası karara bağlandı. Mahkeme davanın kabulüne karar verdi. Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi\'nde görülen duruşmada taraf avukatları katıldı. Saat 11.30\'da başlayan ve 10 dakika süren davaya bakan hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun mahkemeye ulaştığını açıkladı. Rapora göre, Sekai Mori\'nin DNA eşleşmesine göre yüzde 99.99 ihtimalle Naim Süleymanoğlu\'nun kızı olduğunun tespit edildiği kaydedildi. Mahkeme babalık davasının kabulüne karar verdi.

 

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