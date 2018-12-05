Mahkeme kararı verdi: Yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü, hukuka uygun değil

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde bu yılın başında güvenlik gerekçesiyle yüz tanıma sistemi getirildi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) tarafından açılan dava sonuçlandı. Antalya 2'nci İdare Mahkemesi, yüz tanıma sistemiyle mesai kontrolü uygulamasının, hukuka uygun olmadığına karar verdi.

Sendika, yüz tanıma sistemi uygulamasının Anayasa'nın 12, 14 ve 20'nci maddelerinin yanı sıra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 8'inci maddesine aykırı olması sebebiyle Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'ne dava açtı.

"Hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır"

Antalya 2'nci İdare Mahkemesi'nde görülen davada karar çıktı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Personelin fotoğrafını çekip öncesinde sistemde kayıtlı fotoğrafı ile eşleştirme yaparak ilgililerden kişisel veri alınması niteliği taşıyan 'yüz tanıma sisteminin', 'özel hayatın gizliliği' ilkesi kapsamında bulunması karşısında, 'uygulamanın sınırlarını, usul ve esaslarını' gösteren bir yasal dayanağının bulunmaması, toplanan verilerin ileride başka bir şekilde kullanılmayacağına dair bir güvencenin mevcut olmaması göz önüne alındığında, temel haklar ve Anayasal ilkeler ile uluslararası sözleşme kuralları ile bağdaşmayan dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna varılmıştır."