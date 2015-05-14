Mahkeme karakolda dayak yiyen kadınla polislere aynı cezayı verdi, polisler hapse girmeyecek!

Mahkeme, İzmir Karabağlar'daki polis merkezinde Fevziye Cengiz adlı kadını döven polislerle mağdur kadına aynı cezayı verdi. Polislerin Fevziye Cengiz'i feci şekilde dövmelerini "işkence" değil" basit yaralama" kapsamında değerlendiren mahkeme, polislere bir de iyi hal indirimi yaptı ve 1 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Milliyet’ten Kemal Göktaş’ın haberine göre, mahkeme polislerin cezasını ertelemedi ancak polisler denetimli serbestlik hükümlerine göre 18 ayın altında ceza aldıkları için cezaevine girmeyecek.

Mahkeme mağdur Cengiz'e de polislerden sadece 13 gün az ceza vererek hemen hemen aynı cezaya çarptırdı ve "polislere hakaret" suçundan 442 gün (1 yıl 2 ay 17 gün) hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme Cengiz'e verdiği cezayı günlüğü 20 TL'den 8 bin 840 TL para cezasına çevirerek hükmün açıklanmasının geri bırakılması kapsamında erteledi. Mahkemenin kadın üyesi, polislere işkence suçundan ceza verilmesi gerektiğini savunarak karara şerh koydu.

Öldüresiye dayağa 'basit yaralama cezası

Karabağlar’daki müzikhollere yönelik 17 Temmuz 2011’de yapılan denetimde, kimliği olmadığı gerekçesiyle eşinin yanından alınarak polis merkezine götürülen Cengiz'in dayak yediğine ilişkin güvenlik kamerasının kaydettiği görüntüler ortaya çıkarılmıştı. Cengiz, savcılığa giderek suç duyurusunda bulunmuş, polisler de mukavemette bulunduğunu öne sürerek, kendisinden şikayetçi olmuştu.

Polisler hakkında önce basit yaralama suçundan dava açılmış ancak daha sonra polis bilirkişilerin görüntülerin çözümün yaparken feci dayak görüntülerini gizlediği anlaşılınca dava işkence davasına dönüşmüştü. Savcılık mağdur Fevziye Cengiz'e de "hakaret ve polise direnme" suçlarından 16.5 yıla varan cezalar istemişti. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında mağdur Fevziye Cengiz ile sanık polisler Beyit Sezgen, Hakan Yörük, Tekin Doğan ile avukatlar katıldı.

Mahkeme heyeti, polis merkezi güvenlik kamerasının görüntülerini duruşma salonundaki bilgisayardan bir kez daha izledi.

Mağdura da polise de aynı ceza

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Fevziye Cengiz’i, "polise hakaret ettiği" iddiasıyla 442 gün hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme bu cezayı günlüğü 20 TL'den 8 bin 840 TL adli para cezasına çevirdi ve para cezasının 24 eşit taksitte ödenmesine karar verdi. Mahkeme son olarak Cengiz'in sabıkasız oluşu nedeniyle hükmün açıklanması geri bıraktı. Cengiz 5 yıl içinde yeni bir suç işlemediği takdirde bu cezadan kurtulacak.

Kadın hakim 'işkence' şerhi koydu

Mahkeme, işkence suçundan yargılanan polisler Beyit Sezgen ve Hakan Yörük'ün Cengiz'i fec şekilde dövmelerini işkence değil "basit yaralama" kapsamında gördü. Sanıklara verilen cezadan iyi hal indirimi de yapan mahkeme sonuç olarak iki polisi 1 yıl 3’er ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme bu cezaları ertelemedi. Ancak denetimli serbestlik hükümlerine göre iki polis infazlarını çekmek için doğrudan bir açık cezaevine gidecekler ve cezaları 18 ayın altında olduğu için infaz hakiminin düzenleyeceği "denetimli serbestlik" kararını alarak salıverilecekler. Yani polisler, infaz hakiminin hızına bağlı olarak en fazla 1 gün cezaevinde kalabilecekler.

Mahkeme heyetindeki kadın üye hakim Aynur Mutlu, polislere işkence suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek karara şerh koydu.

Polislerin hapse gireceği

iddia edilmişti, ancak…

İhlas Haber Ajansı’nın dün geçtiği haberde, dayakçı iki polisin aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezasının ertelenmediği belirtilmişti. Ancak, İHA’nın haberinde polislerin denetimli serbestlik hükümlerine göre 18 ayın altında ceza aldığı için hapse girmeyecekleri bilgisi yer almamıştı.