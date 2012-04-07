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Ekonomi

'Kaçak elektriği kullananı bul ve tahsil et'

Faturalardaki 'kayıp-kaçak kullanım-sayaç okuma' bedeline itirazı haklı bulan mahkeme, kurumun, zararı kaçak kullanandan tahsil etmesi gerektiğine hükmetti.

07 Nisan 2012 10:12

Sakarya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, elektrik abonelerini sevindirecek emsal niteliğinde bir karar aldı. Serdivan ilçesinde yaşayan Figen Gülme'nin elektrik faturalarındaki 'kaçak kullanım ve sayaç okuma bedeli'ne yaptığı itirazı haklı buldu. Mahkeme, Sakarya Elektrik Dağıtım Şirketi'ne (SEDAŞ), "Kaçak elektriği kullananları bul ve zararını onlardan tahsil et" dedi.

Zaman'dan Dursun Savaş'ın haberine göre, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, bir süre önce abonenin yaptığı başvuru üzerine 'Enerjiyi abone olmadan ve dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden kullanan kişilerin bulunup enerji bedelinin o kişilerden tahsil edilmesi esas olmalıdır' yönünde karar aldı. Buna rağmen tahsilata devam eden elektrik kurumu, yaptığı itiraz reddedilince konuyu Tüketici Mahkemesi'ne taşıdı. 1. Asliye Hukuk Mahkemesi de, Hakem Heyeti'nin kararını yerinde buldu. Tüketici mahkemesi, SEDAŞ'ın, tüketiciyi mağdur ettiğini belirterek, kayıp-kaçak ve sayaç okuma bedellerinin hesaplanarak Figen Gülme'ye iadesine hükmetti.

Sakarya Serdivan'da yaşayan Figen Gülme adlı elektrik abonesi, faturasında yer alan kayıp kaçak ve sayaç okuma bedelinin iptali ve tahsil edilen miktarın geri ödenmesi için Serdivan Tüketici Sorunları Hakem Heyeti Başkanlığı'na başvurdu. Gülme, başvurusunda, kayıp kacak kullanım ve sayaç okuma bedeli adı altında faturasına yansıtılan tutarın haksız yere alındığını, kuruma yaptığı itiraza rağmen talebinin uygun görülmediğini belirtti ve kendisinden tahsil edilen miktarın iadesini talep etti.

Tüketici Hakem Heyeti, Gülme'nin şikâyetiyle ilgili Sakarya Elektrik Dağıtım AŞ'den (SEDAŞ) savunma istedi. SEDAŞ savunmasında, kayıp kaçak bedeli ve diğer bedellerin Perakende Satış Hizmet Geliri ve Perakende Satış Fiyatlarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ gereğince tahakkuk ettirildiğini ve Enerji Piyasası Denetleme Kurulu'nun (EPDK) bilgisi dahilinde yayımlanan kanun çerçevesinde işlem yaptığını bildirdi. Bu savunmayı yeterli görmeyen Hakem Heyeti, aboneyi haklı buldu.

Heyet kararında şu ifadelere yer verdi: "Abone olmadan, dolayısıyla hiçbir ücret ödemeden enerji kullanan kişilerin varlığı söz konusu. Burada enerjiyi abone olmadan ve hiçbir ücret olmadan kullanan kişilerin bulunup, kullandığı enerji bedelinin o kişilerden tahsil edilmesi esas olmalı. Sağlayıcı firma tahsil ettiği söz konusu bedellerin gerekçesini izah edememiş, uygulamayı EPDK kararlarına dayandırmaya çalışmıştır. Satıcı, elektrik bedelini tüketiciden tahsil ettiğine göre gerekçesini de izah edebilmeli. Ancak yapılan savunma bu yönleri ile yeterli görülmemiş, dolayısıyla tüketicinin mağdur edildiği sonucuna varılmıştır."

Karara itiraz eden SEDAŞ, konuyu 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne götürdü. Ancak mahkeme, kararı onayladı. SEDAŞ'ın aboneden tahsil ettiği kaçak kullanım bedelini iade etmesine karar verdi.

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