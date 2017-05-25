Mahkeme, iş adamı Mehmet Koçarslan'ın Galatasaray üyeliğinden çıkarılma kararını durdurdu

İstanbul 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, iş adamı Memet Koçarslan'ın Galatasaray Spor Kulübü üyeliğinden çıkarılma kararının yürütmesini durdurdu.

Hürriyet'ten Dinçer Gökçe'nin haberine göre, kurulun 18 numaralı kararında, Koçarslan hakkında, "Kulübün onur ve saygınlığına ve marka değerine zarar verdiği ve üyelik onuru ile bağdaşmadığı değerlendirilen davranışlarda bulunduğu" gerekçesi ile üyelikten çıkarma cezası verilmesine karar verildi.

25 Mart günü açıklandı



Bu karar kulübün yönetim kurulunun 19 Temmuz 2016'daki toplantısında kabul edildi. Kulübün 25 Mart 2017 günü yapılan olağan genel kurulunda ise Koçarslan üyelikten çıkarıldı.

Koçarslan da bu kararı avukatı Medeni Yetiş aracılığı ile mahkemeye taşıdı. Av. Yetiş dava başvuru dilekçesinde, 1999'dan beri kulüp üyesi olan Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına gerekçe olarak sunulan suçlamaların doğru olmadığına vurgu yaptı. Dilekçede "Verilen kararlar maddi gerçeğe, hukuka ve adalete aykırı kararlardır. İddia edildiği gibi müvekkilin yönetici ve üyelere hakaret fiili olmamıştır ve kulüp malvarlığına kasten zarar verici davranışları olmamıştır" denildi.

Koçarslan'ın 2006 yılından bu şana Suada'nın işletmecisi olduğu vurgulanan dilekçede, şirketin tahliye edilmesi için kulüp tarafından bir dizi davanın açıldığı da kaydedildi. Dilekçenin devamında, şirketin tahliye edilmemesi sonrası Koçarslan'ın üyelikten çıkarılması yoluna gidildiği öne sürüldü. Dilekçede, mahkemeden, kararın uygulanmasını önleyecek bir tedbir kararı verilmesi talep edildi.

Mahkeme bugün kararını veriyor



Galatasaray Spor Kulübü Derneği'ne karşı yürütülen dava İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi bugün kararını verdi. Mahkeme, Koçarslan'ın üyelikten çıkarılmasına ilişkin kısmının durdurulması yönünde karar verdi.