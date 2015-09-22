Mahkeme: Hastane otoparkında ücret ödenmez

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne zehirli guatr ve hipertiroid rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Arif O., sık sık gittiği hastanede otopark ücreti alınmasını yargıya taşıdı. İstanbul 8’inci İdare Mahkemesi, 20 Şubat 2012’de ödenen 9 TL'lik otopark ücretinin davacı Arif O.'ya iadesine karar verdi.

3 yıl sonra 9 TL iade

Ancak Danıştay davayı usulden bozdu ve dava yeniden görüldü. Yeniden görülen davada 3 yıl sonra yine aynı karar çıktı. Mahkeme, 1680 TL tutarındaki mahkeme masrafları ile davacı Arif O.'nun avukatlık ücretinin de davalı İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ödenmesine hükmetti. Mahkeme, kararında, Danıştay'ın İstanbul'un genelindeki alışveriş merkezi gibi yerlerin otoparklarında ilk 3 saate kadar ücret alınmamasına yönelik kararını hatırlatarak "Sağlık hizmeti nedeniyle hastaneye gelen kişilerden ilk 3 saatten daha kısa süreli kullanımlar da dahi otopark ücreti alınması hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir" dedi. Kararda üniversite hastanesi otoparkının tamamen ücretsiz olmasının ise amaç dışı kullanımlara sebebiyet verebileceği belirtildi.